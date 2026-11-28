Kunaro provincijos policijos būstinės atstovas Faridas Dehqanas nurodė, kad sprogimas provincijos Andar Sero vietovės mokykloje nugriaudėjo 10 val. vietos laiku.
Jis pridūrė, jog per išpuolį keli mokiniai žuvo arba buvo sužeisti.
Kol kas informacijos apie sprogimo priežastį nėra.
Pasak F. Dehqano, įvykio vietoje dirba Kunaro provincijos tyrėjų komandos.
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