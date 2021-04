Nors apie rūkymo sukeliamą žalą organizmui kalbama jau ne vieną dešimtmetį, tai vis tiek išlieka itin opia visuomenės problema. Cigaretėse randama daugybę toksinių cheminių medžiagų, kurios patenka ne tik į rūkančiojo plaučius, bet ir į orą, kuriuo kvėpuoja net ir šio įpročio neturintys aplinkiniai.

Pasak naujausių tyrimų, smilkstančios cigaretės dūmuose yra net kur kas didesnė onkologines ligas sukeliančių medžiagų koncentracija, nei rūkymo proceso metu į plaučius įtraukiamuose dūmuose. Būtent todėl specialistai tvirtina, jog žmogus, kuris nors ir nerūko, tačiau yra šalia rūkančio, kvėpuoja tuo pačiu toksinėmis medžiagomis užterštu oru, kuris žalingas ne ką mažiau, nei pats rūkymo procesas, rašoma pranešime spaudai.

„Degant tabakui, susidaro anglies dioksidas, vanduo ir dervos. Dervos, patekusios iš cigaretės į mūsų kūną, yra kaip tiksinti toksinė bomba, kupina kancerogeninių medžiagų, kurios sukelia sunkius onkologinius susirgimus. Būtent dėl to rūkymo procesas tampa žalingas ne tik, kuris rūko, bet ir šalia stovinčiam“, – pasakoja Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos cheminių tyrimų skyriaus vedėjas Virginijus Keturka.

Toksinės medžiagos dirgina ne vieną organą

Dervos, kurios lieka cigaretei sudegus, pasklinda ore. Iš žmogaus, kuris įkvepia tokio oro, organizmo pasišalina tik iki 30 proc. kenksmingų medžiagų. Likusios medžiagos nusėda gerklėje, plaučiuose, taip patekdamos į kvėpavimo takus žaloja ne tik plaučių ląsteles.

„Įkvėpus tokio oro, medžiagos pažeidžia ne tik kvėpavimo takus, bet ir sukelia daugybę alerginių susirgimų, širdies ar kraujagyslių sistemos ligų. Jeigu oras yra užterštas ir gryno deguonies mūsų organizmas gauna mažai – tuomet kenčia ne tik kraujagyslės, plaučiai, bet ir kitos sistemos. Toksinės medžiagos sukelia akių, burnos ir nosies gleivinės dirginimą, pažeidžia virškinimo organus, žmogus gali jausti pykinimą, taip pat gali skaudėti galvą“, – teigia šeimos gydytoja Jūratė Ivanauskienė.

Apie tai, jog rūkymas žmogui gali tapti neatsiejama gyvenimo dalimi, kalba ir televizijos režisierius Virgilijus Kubilius. Anot vyro, šalyje galiojantys draudimai, draudžiantys rūkyti viešose uždarose patalpose ir balkonuose, jeigu tam prieštarauja bent vienas namo gyventojas, žmonėms, mėgstantiems tai daryti, nėra problema, tačiau sutinka, jog rūkymas yra sveikatai itin žalingas malonumas.

„Ne pirmi metai susiduriu su dilema – ką turėčiau daryti su rūkymu. Per visus rūkymo metus, mesti badžiau šešis kartus. Ilgiausias laikotarpis, kai pavyko nerūkyti, buvo metai. Uždraudus rūkyti balkonuose, turiu alternatyvą – einu rūkyti į lauką. Rūkymas yra rimta bėda, mat tai daro žalą ir aplinkiniams. Būtent tai mane slegia, nes kai augo mano dukra, mes kambaryje rūkėme. Labai raginu visus kitus to nedaryti, nes nuo to kenčia aplinkiniai“, – atvirauja Virgilijus.

Pasyvus rūkymas sukelia ir plaučių vėžį

Cigarečių dūmuose randama tūkstančiai nuodingų medžiagų, kurias šalia esantys žmonės įkvepia į plaučius. Pasyvus rūkymas gali sukelti plaučių vėžį net ir tiems žmonėms, kurie niekada nerūkė, mat rizika susirgti šia liga siekia net 20–30 proc.

„Ne paslaptis, jog rūkymo procesas yra žalingas tam, kuris rūko, tačiau mokslininkai įrodė, kad ne mažiau žalingas rūkymo rezultatas yra ir šalia stovinčiam asmeniui. Nors rūkantieji gauna didesnį kiekį nuodingų medžiagų, ilgainiui, nerūkančiam asmeniui poveikis tampa toks pat“, – pasakoja nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos cheminių tyrimų skyriaus vedėjas Virginijus Keturka.

Degimo produktai, susidarantys rūkant tabako gaminius, aplinkoje išlieka ilgai. Labai svarbu, kuo daugiau vėdinti patalpas, kuriose yra rūkoma. Žmogaus uoslė, pajutusi degėsius, sufleruoja, kad tokioje aplinkoje būti yra kenksminga, dėl to, turint galimybę, tokiose patalpose reikėtų praleisti kuo mažiau laiko.

Šiuo metu mokslininkai tiria naujai atsiradusias alternatyvas, tokias kaip kaip elektroninės cigaretės ir kaitinamas tabakas. Prieš trejus metus Anglijos visuomenės sveikatos agentūra išplatino tarptautinių tyrimų duomenis, įrodančius, jog pasyvaus rūkymo žala dėl elektroninių cigarečių yra maža. Taip pat ir mūsų šalies mokslininkai, tyrę cigarečių ir kaitinamojo tabako poveikį oro kokybei, nustatė, jog patalpos oro tarša kur kas didesnė, kai rūkomos tradicinės cigaretės. Tiek mūsų, tiek ir užsienio tyrimai rodo, kad naujieji gaminiai nėra tokie taršūs, dar daugiau tokių išvadų randame ir užsienio šaltiniuose, kas leidžia daryti prielaidą, kad šie gaminiai kenkia mažiau.