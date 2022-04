Dulkys pristatė greitosios pagalbos reformą: „Užduotis yra viena: mieste 15, už miesto – 25 minutės“

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) be sveikatos tinklo pertvarkos kartu ruošia pokyčius ir dėl greitosios medicinos pagalbos (GMP) teikimo. Tikslas yra vienas: pagalbos mieste žmogus turi sulaukti per 15 minučių, už miesto – per 25, sako ministras Arūnas Dulkys.