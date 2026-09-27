Žironoje žibėjo Gebenas, Stenionis buvo kuklus

M.Gebenas per 24 minutes pelnė 11 taškų (3/6 dvit., 1/1 trit., 2/2 baud.), atkovojo 9 kamuolius, atliko perdavimą, blokavo metimą, provokavo 2 pražangas, 3 sykius prasižengė ir rinko 18 naudingumo balų.
D.Stenionis per 5 minutes prametė du tritaškius, sykį klydo, provokavo pražangą, sykį prasižengė ir rinko -3 naudingumo balus.
Žironos klube su 20 taškų rezultatyviausias Jasselis Perezas, UCAM 18 taškų rinko Souleymane‘as Boumas.
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