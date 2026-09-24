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„Žalgiris“ Eurolygos sezoną pradėjo pergale prieš „Crvena Zvezda“

2026-09-24 20:00 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-24 20:00
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Pirmąją Eurolygos sezono dieną į kovą stojo ir Kauno „Žalgiris“ (1/0).

J.Valančiūnas pergalingai grįžo į Eurolygą (Žalgirio nuotr.)
GALERIJA (25)

Pirmąją Eurolygos sezono dieną į kovą stojo ir Kauno „Žalgiris“ (1/0).

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Tomo Masiulio auklėtiniai svečiuose parklupdė Belgrado „Crvena Zvezda“ (0/1) – 83:77 (28:21, 15:24, 16:12, 24:20).

Pirmą kartą nuo 2011-ųjų ant Eurolygos parketo pasirodė Jonas Valančiūnas, pastarąjį kartą šiame lygyje varžęsis dar prieš 19-ąjį gimtadienį. 

(25 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Eurolyga: „Crvena Zvezda“ – „Žalgiris“

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Kauno klubas rungtynėms neregistravo Deivido Sirvydžio, Sabeno Lee ir Kaodirichi Akobundu-Ehiogu.

Rungtynės prasidėjo pirmaujančiai komandai besikeičiant po kiekvienos atakos, solidžiai prisistatęs Jonas Valančiūnas dėjimu sutvirtino žalgiriečių pranašumą – 14:11. Spurtas čia nesibaigė – Sterlingo Browno tritaškis atnešė dviženklę persvarą (21:11). Komandos apsikeitė pražangomis puolime, o firminį savo judesį priminęs J.Valančiūnas pasižymėjo dvitaškiu su pražanga, kitoje atakoje driokstelėjo ir dėjimu – 28:21.

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Antrame kėlinyje „Crvena Zvezda“ netruko atsitiesti (29:31), nors Jordano Nworos ataką sustabdė J.Valančiūnas – šiame epizode alkūne į veidą praleidusiam lietuviui dar ir pasirodė kraujas. Varžovams perimant iniciatyvą žalgiriečiai provokavo pražangas, bet nesumetė baudų metimų. Į priekį grąžino Mariaus Grigonio taškai greitoje atakoje – 35:34. Varžovai į tai atsakė trimis tritaškiais paeiliui, ilgoji pertrauka sutikta atsiliekant – 43:45.

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Trečiasis kėlinys startavo „Žalgirio“ naudai – į septynis taškus paeiliui varžovai atsakė tik pražanga už vaidybą (50:45). Vėliau rungtynės klostėsi itin nerezultatyviai, Marius Grigonis pasižymėjo bloku Semi Ojeleye, o Johnathanas Motley trečią kartą prasižengė puolime. M.Grigonio metimas su kėlinio sirena išsisuko iš lanko – 59:57.

Ketvirtajame kėlinyje „Žalgiris“ laikėsi trapaus pranašumo, kol S.Ojeleye pasižymėjo su Arno Butkevičiaus pražanga – 72:72. Likus žaisti tris minutes Nigelas Williamsas-Gossas pataikė nelengvą tritaškį (75:72). Svarbius taškus svečiai rinko baudų metimais, o paskutinę minutę dvitaškiu pradėjo Carsenas Edwardsas – 80:75. J.Motley vėl prasižengė puolime, žalgiriečiai sumetė baudų metimus ir užtikrintai uždarė rungtynes.

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Rungtynes arenoje stebėjo ir gyva teniso legenda Novakas Džokovičius.

Košmariškai sezoną pradėjo J.Motley – 14 minučių, 2 taškai (1/5 dvitaškių, 0/2 tritaškių), 2 rezultatyvūs perdavimai, 6 klaidos, 5 pražangos ir net „minus 13“ naudingumo balų.

Amerikietį baudęs J.Valančiūnas per 22 minutes surinko 13 taškų (6/9 dvitaškių, 1/1 baudos metimo), 8 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, 3 blokus, klaidą, pražangą ir 24 naudingumo balus.

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„Žalgiris“ tvirtai laimėjo kovą dėl kamuolių (46:39), o tritaškius metė 40 procentų taiklumu (8/20), nors ir suklydo 16 kartų.

Dvigubą Eurolygos savaitę kauniečiai pradės namų maču prieš Pirėjo „Olympiacos“, o vėliau vyks į Paryžių.

„Žalgiris“: Nigelas Williamsas-Gossas 14 (6 rez. perd.), Jonas Valančiūnas (8 atk. kam.) ir Carsenas Edwardsas (2/6 tritaškių) po 13, Ąžuolas Tubelis (12 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Sterlingas Brownas po 10, Dustinas Sleva 7, Edgaras Ulanovas 6 (6/8 baud. met.), Marekas Blaževičius 5, Maodo Lo 3 (4 atk. kam., 3 rez. perd., 3 klaidos), Marius Grigonis 2, Arnas Butkevičius (6 atk. kam.) ir Dovydas Giedraitis nepasižymėjo.

„Crvena Zvezda“: Chrisas Jonesas 15 (5/6 dvitaškių, 8 rez. perd.), Jaredas Butleris (4 rez. perd., 3/7 tritaškių) ir Davidas Krameris (4 atk. kam., 3/5 tritaškių) po 11, Jordanas Nwora 10 (5 atk. kam.), Semi Ojeleye (7 atk. kam.) ir Chima Moneke (0/4 tritaškių) po 9.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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