Teismas: Conoras McGregoras pripažintas kaltu dėl seksualinės prievartos

Kaip praneša RTE, penktadienį Dublino aukščiausiasis teismas nusprendė, kad kovotojas yra atsakingas už užpuolimą ir įpareigojo C.McGregorą nukentėjusiajai Nikitai Hand sumokėti 248 603,60 eurų kompensaciją. Kitas kaltinamasis, Jamesas Lawrence’as, buvo pripažintas nekaltu.

C.McGregoras ir J.Lawrence’as buvo kaltinami seksualiniu N.Hand užpuolimu „Beacon“ viešbučio liukso numeryje Sandyforde. N.Hand teigė, kad C.McGregoras bandė priversti ją lytiškai santykiauti. Teisme ji paliudijo, kad pasakė draugei, jog C.McGregoras „išprievartavo ir sumušė“ ją bei pateikė gydytojo ir psichologo parodymus, kurie patvirtino jos teiginius.

2024 metų lapkričio 13 dieną C.McGregoras liudijo teisme, kur neigė kaltinimus. Jis teigė, kad bet kokie santykiai tarp jų buvo abipusiai susitarimu, tačiau pripažino, kad „seksas su manimi buvo atletiškas, fizinis“.

Pirmą kartą kaltinimai dėl seksualinio užpuolimo buvo paviešinti 2018 metų gruodžio 12 dieną. Po dvejų metų tyrimo 2021 metų sausį buvo pranešta, kad C.McGregorui oficialūs kaltinimai nebuvo pateikti ir jis nebuvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Tą patį mėnesį prieš C.McGregorą buvo pateiktas civilinis ieškinys, kurio nagrinėjimas teisme prasidėjo 2024 metų lapkričio 5 dieną.

Reikėtų pažymėti, kad pagal Airijos įstatymus civilinėse bylose remiamasi „tikimybių pusiausvyros“ principu. Tai reiškia, kad žiuri turi nuspręsti, ar teiginys yra labiau tikėtinas nei ne.

Po penktadienį paskelbto nuosprendžio C.McGregoras išėjo iš teismo nekomentuodamas situacijos.

Nukentėjusioji N.Hand perskaitė paruoštą pareiškimą, kuriame padėkojo savo teisininkų komandai, šeimai ir palaikantiems žmonėms.

„Noriu parodyti savo dukrai ir kiekvienai kitai mergaitei bei berniukui, kad galite atsistoti už save, jei jums kažkas nutiko, nepaisant to, kas tas žmogus bebūtų ir teisingumas bus pasiektas, – sakė N.Hand. – Visiems seksualinės prievartos aukoms tikiuosi, kad mano istorija bus priminimas, kad nesvarbu kaip bijote, prabilkite. Turite balsą ir privalote kovoti už teisingumą.

Žinau, kad tai smarkiai paveikė ne tik mano gyvenimą, bet ir mano dukros, šeimos ir draugų gyvenimus ir tai liks mano atmintyje visą gyvenimą. Tačiau dabar, kai teisingumas buvo įvykdytas, galiu bandyti judėti toliau ir žvelgti į ateitį su savo šeima, draugais ir dukra“.

N.Hand teigė, kad C.McGregoras ją smaugė ir jog po prievartinio lytinio akto jos kūne buvo rastas tamponas. Pasak nukentėjusiosios, po šio įvykio išsivystė potrauminio streso sindromas, dėl kurio ji nebegalėjo grįžti į darbą.

C.McGregoras savo liudijimo metu nukentėjusiosios advokatui sakė: „Jūsų klientė meluoja. Viskas yra melas“.

Kovotojas vėliau savo „X “ paskyroje paskelbė, kad ketina apskųsti šį nuosprendį.

„Apskųsiu šiandienos sprendimą. Teisėjo instrukcija ir skirta kukli kompensacija buvo už užpuolimą, o ne už sunkinančias ar išskirtines aplinkybes. Esu nusivylęs, kad žiuri neturėjo galimybės išgirsti visų įrodymų, kuriuos nagrinėjo prokuratūra. Šiuo metu esu su savo šeima, sutelkęs dėmesį į ateitį. Ačiū visiems mano palaikytojams visame pasaulyje“.

C.McGregoras paskutinį kartą narve kovojo 2021 metų liepą, kai „UFC 264“ turnyre patyrė kojos lūžį kovodamas prieš Dustinas Poirier.

I will be appealing today's decision. The judge's instruction and the modest award given was for assault, not for aggravated or exemplary damages. I am disappointed that the jury did not hear all the evidence that the DPP reviewed. I am with my family now, focused on my future.…