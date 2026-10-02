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Tai, kas amžinai liks širdyse: kviečiame žiūrėti 1999-ųjų „Žalgirio“ triumfą Eurolygoje

2026-10-02 20:00 / šaltinis: TV3
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2026-10-02 20:00
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1999-ųjų balandžio 22 diena. Miunchenas. Eurolygos debiutantas Kauno „Žalgiris“ – finale, varžovas – Bolonijos „Kinder“. Nuo dienos, kai istorinis Lietuvos klubas laimėjo Eurolygą praėjo lygiai 18 metų.

1999-ųjų balandžio 22 diena. Miunchenas. Eurolygos debiutantas Kauno „Žalgiris“ – finale, varžovas – Bolonijos „Kinder“. Nuo dienos, kai istorinis Lietuvos klubas laimėjo Eurolygą praėjo lygiai 18 metų.

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TV6 kviečia nusikelti į legendinį vakarą ir penktadienį nuo 22:00 val. žiūrėti Eurolygos finalo įrašą.

Pergalę rezultatu 82:74 nukalęs „Žalgiris“ tapo stipriausia Senojo žemyno komanda, o savo didvyrius Kaune pasitiko tūkstantinė sirgalių minia.

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Tačiau apie viską nuo pradžių. Sezono startas tuomet nebuvo sėkmingas. Pirmosiose rungtynėse 99:84 buvo nusileista Stambulo „Fenerbahče“ ekipai.

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Vėliau kauniečiai atsitiesė ir 97:81 namuose susitvarkė su Varezės „Roosters“ klubu. Po to – dar vienas pralaimėjimas. Šįkart pieš Saratovo „Avtodor“ ekipą 87:82, varžovus į priekį vedė 28 taškus pelnęs Gintaras Einikis.

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Bet tai tebuvo šaltas dušas. Vėliau „Žalgiris“ nukalė Vitorijos „Tau Ceramica“, Po Ortezo „Elan Bearnais“ ir prieš tai juos įveikusias komandas, o grupę užbaigė pirmoje vietoje, turėdami 8 pergales ir 2 pralaimėjimus.

Antrajame etape buvo pralaimėta prieš „Crvena Zvezda“ ir Zagrebo „Cibona“, tačiau tai vis tiek nesutrukdė užimti pirmosios vietos grupėje.

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Aštuntfinalyje „Žalgirio“ laukė Stambulo „Ulker“ klubas, tačiau Jono Kazlausko auklėtiniai po pergalę iškovojo ir namuose (76:62), ir išvykoje (93:82).

Ketvirtfinalyje kauniečiams kelią bandė pastoti dar viena Turkijos komanda „Efes Pilsen“. Namuose Lietuvos komanda laimėjo 69:68, bet Stambule buvo paprasčiau. „Žalgiris“ nugalėjo varžovus 84:70, o 20 taškų pelnė ir 10 rezultatyvių perdavimų atliko „mažylis“ Tyusas Edney.

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Finalo ketvertas vyko Miunchene. Ten pusfinalio rungtynėse Kauno ekipa užtikrintai 87:71 nukalė galingąjį Pirėjo „Olympiacos“ klubą.

Finalo rungtynės vainikavo nuostabų Eurolygos debiutantų sezoną. Vieną didžiausių biudžetų Europoje turėjęs Bolonijos „Kinder“ klubas krito nuo ant bangos rungtyniavusių „žalgiriečių“ 82:74.

Lemiamose rungtynėse „Žalgirį“ į priekį tempė įžaidėjas T. Edney, kuris pelnė 14 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. 17 taškų surinko Anthony Bowie, 12 pridėjo Saulius Štombergas.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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