Tai, kas amžinai liks širdyse: kviečiame žiūrėti 1999-ųjų „Žalgirio“ triumfą Eurolygoje

TV6 kviečia nusikelti į legendinį vakarą ir penktadienį nuo 22:00 val. žiūrėti Eurolygos finalo įrašą.
Pergalę rezultatu 82:74 nukalęs „Žalgiris“ tapo stipriausia Senojo žemyno komanda, o savo didvyrius Kaune pasitiko tūkstantinė sirgalių minia.
Tačiau apie viską nuo pradžių. Sezono startas tuomet nebuvo sėkmingas. Pirmosiose rungtynėse 99:84 buvo nusileista Stambulo „Fenerbahče“ ekipai.
Vėliau kauniečiai atsitiesė ir 97:81 namuose susitvarkė su Varezės „Roosters“ klubu. Po to – dar vienas pralaimėjimas. Šįkart pieš Saratovo „Avtodor“ ekipą 87:82, varžovus į priekį vedė 28 taškus pelnęs Gintaras Einikis.
Bet tai tebuvo šaltas dušas. Vėliau „Žalgiris“ nukalė Vitorijos „Tau Ceramica“, Po Ortezo „Elan Bearnais“ ir prieš tai juos įveikusias komandas, o grupę užbaigė pirmoje vietoje, turėdami 8 pergales ir 2 pralaimėjimus.
Antrajame etape buvo pralaimėta prieš „Crvena Zvezda“ ir Zagrebo „Cibona“, tačiau tai vis tiek nesutrukdė užimti pirmosios vietos grupėje.
Aštuntfinalyje „Žalgirio“ laukė Stambulo „Ulker“ klubas, tačiau Jono Kazlausko auklėtiniai po pergalę iškovojo ir namuose (76:62), ir išvykoje (93:82).
Ketvirtfinalyje kauniečiams kelią bandė pastoti dar viena Turkijos komanda „Efes Pilsen“. Namuose Lietuvos komanda laimėjo 69:68, bet Stambule buvo paprasčiau. „Žalgiris“ nugalėjo varžovus 84:70, o 20 taškų pelnė ir 10 rezultatyvių perdavimų atliko „mažylis“ Tyusas Edney.
Finalo ketvertas vyko Miunchene. Ten pusfinalio rungtynėse Kauno ekipa užtikrintai 87:71 nukalė galingąjį Pirėjo „Olympiacos“ klubą.
Finalo rungtynės vainikavo nuostabų Eurolygos debiutantų sezoną. Vieną didžiausių biudžetų Europoje turėjęs Bolonijos „Kinder“ klubas krito nuo ant bangos rungtyniavusių „žalgiriečių“ 82:74.
Lemiamose rungtynėse „Žalgirį“ į priekį tempė įžaidėjas T. Edney, kuris pelnė 14 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. 17 taškų surinko Anthony Bowie, 12 pridėjo Saulius Štombergas.
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