Skersio bauda – 1072 eurai centais „Krepšinio namuose“, bet pinigų nepriėmė

Utenos „Juventus“ klubo vadovas nusprendė baudą pristatyti į „Krepšinio namus“, kur ir yra įsikūrusi asociacija „Lietuvos krepšinis“. E.Skersis penktadienį atvyko į būstinę nešinas kibiru, kuriame 1072 eurai buvo kibire, kadangi suma surinkta euro centais.
Tiesa, susimokėti baudos E.Skersiui nepavyko – „Lietuvos krepšinio“ buhalterijoje buvo atsisakyta priimti sumą grynaisiais. „Juventus“ vadovas argumentavo, kad negavo jokio sąskaitos numerio, kur pervesti baudą, todėl ją pristatė grynais.
