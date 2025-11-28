 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Skersio bauda – 1072 eurai centais „Krepšinio namuose“, bet pinigų nepriėmė

2025-11-28 14:01 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-28 14:01

Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ etikos, drausmės ir apeliacinė komisija (EDAK), išnagrinėjusi Jono Vainausko skundą dėl viešų Eimanto Skersio pasisakymų, priėmė sprendimą skirti jam 1072 eurų baudą už Etikos ir drausmės kodekso pažeidimus.

E.Skersis baudą pristatė grynaisiais (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ etikos, drausmės ir apeliacinė komisija (EDAK), išnagrinėjusi Jono Vainausko skundą dėl viešų Eimanto Skersio pasisakymų, priėmė sprendimą skirti jam 1072 eurų baudą už Etikos ir drausmės kodekso pažeidimus.

REKLAMA
0

Utenos „Juventus“ klubo vadovas nusprendė baudą pristatyti į „Krepšinio namus“, kur ir yra įsikūrusi asociacija „Lietuvos krepšinis“. E.Skersis penktadienį atvyko į būstinę nešinas kibiru, kuriame 1072 eurai buvo kibire, kadangi suma surinkta euro centais.

Tiesa, susimokėti baudos E.Skersiui nepavyko – „Lietuvos krepšinio“ buhalterijoje buvo atsisakyta priimti sumą grynaisiais. „Juventus“ vadovas argumentavo, kad negavo jokio sąskaitos numerio, kur pervesti baudą, todėl ją pristatė grynais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų