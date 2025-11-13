 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitas sportas

Šiauliuose paaiškėjo Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionai

2025-11-13 10:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-13 10:32

Šiauliuose vyko 2025 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionatas (100, 64).

Lietuvos šaškių federacijos nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Šiauliuose vyko 2025 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionatas (100, 64).

0

Nugalėtoju tapo 64 tšk. per 2 turus surinkęs Viktoras Studencovas iš Vilniaus. Antras buvo Gintaras Magelinskas iš Biržų (43,5 tšk.), o trečias – šiaulietis Rokas Banevičius (40,5).

Eimantas Potelis iš Šiaulių bendroje įskaitoje buvo 4-as ir tapo jaunių vaikinų grupės čempionu. Jaunių merginų kategorijos nugalėtoja paskelbta Jorė Sketerskaitė, kuri bendroje įskaitoje buvo 5-a.

Čempionate save išbandė 8 dalyviai.

