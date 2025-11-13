Šiauliuose paaiškėjo Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionai

Nugalėtoju tapo 64 tšk. per 2 turus surinkęs Viktoras Studencovas iš Vilniaus. Antras buvo Gintaras Magelinskas iš Biržų (43,5 tšk.), o trečias – šiaulietis Rokas Banevičius (40,5).
Eimantas Potelis iš Šiaulių bendroje įskaitoje buvo 4-as ir tapo jaunių vaikinų grupės čempionu. Jaunių merginų kategorijos nugalėtoja paskelbta Jorė Sketerskaitė, kuri bendroje įskaitoje buvo 5-a.
Čempionate save išbandė 8 dalyviai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!