Šeinauskų šeima sieks naujų rekordų „Baltic International Airshow 2025“ aviacijos šventėje

Įspūdingus rekordus čia sieks užfiksuoti žinomas ekstremalių triukų meistras Renaldas Šeinauskas ir jo sūnus Bernardas Šeinauskas.

Bernardas – dešimtmetis talentas, jau įrašytas į Lietuvos rekordų knygą sausio 13-osios proga, kai būdamas devynerių pasiekė 163 km/val. greitį. Šįkart jis ryžtasi pagerinti savo rezultatą ir pademonstruoti dar didesnį greitį Latvijos publikai.

Renaldas Šeinauskas planuoja siekti naujo rekordo važiuodamas automobiliu ant dviejų šoninių ratų – tai išskirtinis reginys ir adrenalino kupinas iššūkis tiek jam, tiek žiūrovams.

Tai – tik dalis renginio programos.

„Baltic International Airshow 2025“ žada gausybę įspūdingų akrobatinių skrydžių, parašiutininkų pasirodymų, istorinių ir modernių lėktuvų demonstracijų. Viena iš renginio pažibų – „SkyHackers“ komanda, kuriai priklauso ir Renaldas Šeinauskas.

„SkyHackers“ pasirodymai garsėja ekstremaliais triukais, tokiais kaip motociklininko šuoliai per lėktuvą ir netikėti deriniai, kai motociklininkas paliečia skrendantį lėktuvą pasirodymo metu. Be to, „SkyHackers“ demonstruos važiavimą ant dviejų ratų prie skrendančių lėktuvų bei kitus sudėtingus kaskadinius triukus.

Renginyje dalyvaus ir kiti profesionalūs pilotai bei kaskadininkai, o „SkyHackers“ komanda žada dar ne vieną netikėtumą bei įspūdingą šou programą visiems žiūrovams.

Visų laukia draugiška atmosfera, dovanos lankytojams, galimybė pabendrauti su triukų meistrais bei iš arti pamatyti aviacijos techniką ir pasiruošimą pasirodymams.

Kviečiame visus aviacijos ir ekstremalių pramogų gerbėjus liepos 5–6 dienomis atvykti į Spilves aerodromą Rygoje – Latvijoje lauks nepamirštama šventė visai šeimai