„Rytas“ dramatiškai nugalėjo „Boca Juniors“ ir pateko į Tarpkontinentinės taurės finalą

„Rytas“ dėl traumos prarado Cassiusą Winstoną, kuris sužaidė 7 minutes ir patyręs šlaunies traumą ant parketo negrįžo. Amerikietis spėjo pelnyti 2 taškus ir surinkti 4 naudingumo balus.
Rungtynių eiga:
Pradžia buvo lygi, bet Gytis Radzevičius išvedė į priekį „Rytą“ – 7:5. Tiesa, atitrūkti labiau vilniečiams nepavyko, Martinas Cuello rezultatą persvėrė (10:9), o Agustinas Barreiro dar sumetė baudas – 14:11. Po pirmo kėlinio Pietų Amerikos komanda pirmavo 16:11.
Vilniečiai priartėjo (17:18), nors persverti rezultato niekaip nepavyko. Cassiusas Winstonas neleido varžovams pabėgti labiau, tiesa, netrukus pajutęs kojos skausmą jis sėdo ant suolo. „Boca Juniors“ veržėsi pirmyn (29:23) ir po pirmos mačo dalies pirmavo 40:33.
Matas Jogėla, Gytis Masiulis ir Artūras Gudaitis siekė artinti vilniečius prie varžovų (45:48), o Kay‘us Bruhnke dar krovė kamuolį į krepšį – 47:48. Tiesa, spurtą nutraukė gera varžovų atkarpa (52:47), bet tritaškį paleido ir Ricky Lindo – 50:52. Paskutinės dvi minutės nesiklostė vilniečiams ir jų deficitas augo – 50:58.
Ketvirtajame ketvirtyje „Rytas“ ėmė artėti – sužaidus 2,5 minutės deficitas ištirpo iki 57:60. Dar po kelių minučių rezultatas jau tapo lygus – 64:64. Likus 3,5 minutėms vilniečiai pagaliau išsiveržė į priekį – 68:67. „Rytą“ pergalės link pastūmė Michaelo Devoe tritaškis, kuris likus 100 sekundžių leido truktelėti į priekį – 73:68. Lemiamu dūriu tapo Augusto Marčiulionio pakartotas komandos draugo netikslus metimas, kuris suteikė 5 taškų pranašumą (75:70) likus 37 sekundėms.
„Rytas“: Augustas Marčiulionis (0/7 tritaškiai, 6 atk. kam.) ir Michaelas Devoe po 14, Kay‘us Bruhnke 10, Matas Jogėla ir Ricky Lindo (3/5 tritaškiai) po 9.
„Boca Juniors“: Michaelas Warrenas 16, Leonardo Lema 12 (6 atk. kam.), Lucasas Faggiano 11, Francisco Caffaro (8 atk. kam.) ir Jose Vildoza po 9.
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