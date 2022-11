Rinktinės nevilkės „OneLove“ raiščių: „Negalime žaidėjų priversti atsidurti situacijose, kai jie turėtų palikti aikštelę“

Dar prieš dvi dienas buvo skelbiama, kad devynių šalių kapitonai dėvės „OneLove“ raiščius, tačiau FIFA turnyro išvakarėse paskelbė apie naujus raiščius ir tai, kad kiekviename etape bus rodomos skirtingos socialinės kampanijos

Galiausiai Anglijos, Velso, Belgijos, Danijos, Vokietijos, Nyderlandų ir Šveicarijos rinktinės paskelbė, kad prieš FIFA sprendimą neprotestuos: „Negalime pastatyti savo žaidėjų į situaciją, kai jie gali būti nubausti ar net priversti palikti aikštelę“.

Kiek anksčiau pasirodė pranešimai, kad, jei visgi komandos nuspręstų ryšėti tokius raiščius, tą darančiam kapitonui dar prieš mačą galėtų būti parodoma geltona kortelė.

„The Guardian“ praneša, kad tuomet komandos po visų svarstymų galiausiai nusprendė atsisakyti tokios idėjos.

England and other federations will not now wear the OneLove armbands.