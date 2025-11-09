 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Real“ vargo Badalonoje

2025-11-09 22:03 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-09 22:03

Madrido „Real“ (5/1) komanda iškovojo dramatišką pergalę Ispanijoje, kur svečiuose 80:75 (16:17, 21:18, 26:20, 17:20) palaužė Badalonos „Joventus“ (4/2).

A.Felizas pelnė 10 taškų

Madrido „Real“ (5/1) komanda iškovojo dramatišką pergalę Ispanijoje, kur svečiuose 80:75 (16:17, 21:18, 26:20, 17:20) palaužė Badalonos „Joventus“ (4/2).

REKLAMA
0

„Real“ su 12 taškų rezultatyviausias buvo naujokas Oleksijus Lenas, 11 pridėjo Theo Maledonas, 10 – Andresas Felizas, 9 – Facundo Campazzo.

„Joventut“ neužteko svaraus veteranų Ricky Rubio (18 tšk.) bei Antes Tomičiaus (16 tšk., 7 atk. kam.) indėlio.

„Real“ netrukus susitiks su Valensijos „Valencia“ bei Atėnų „Panathinaikos“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų