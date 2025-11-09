„Real“ vargo Badalonoje

„Real“ su 12 taškų rezultatyviausias buvo naujokas Oleksijus Lenas, 11 pridėjo Theo Maledonas, 10 – Andresas Felizas, 9 – Facundo Campazzo.
„Joventut“ neužteko svaraus veteranų Ricky Rubio (18 tšk.) bei Antes Tomičiaus (16 tšk., 7 atk. kam.) indėlio.
„Real“ netrukus susitiks su Valensijos „Valencia“ bei Atėnų „Panathinaikos“.
