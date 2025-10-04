Kalendorius
Spalio 5 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Puikus R.Giedraičio žaidimas pažymėtas pergale

2025-10-04 23:49 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-04 23:49

Pergalę Ispanijos lygos rungtynėse iškovojo Tenerifės „La Laguna“ klubas su Roku Giedraičiu, kuris namuose104:93 (23:23, 25:17, 28:19, 28:34) nugalėjo Manresos BAXI krepšininkus.

R.Giedraitis sužaidė puikiai

Pergalę Ispanijos lygos rungtynėse iškovojo Tenerifės „La Laguna“ klubas su Roku Giedraičiu, kuris namuose104:93 (23:23, 25:17, 28:19, 28:34) nugalėjo Manresos BAXI krepšininkus.

REKLAMA
0

R.Giedraitis per 25 minutes įmetė 14 taškų (3/3 dvitaškiai, 2/5 tritaškiai, 2/2 baudos metimai), atkovojo 4 atšokusius kamuolius, perėmė 2 kamuolius, bet pažeidė taisykles 2 kartus bei padarė 1 klaidą.

Nugalėtojų gretose nesulaikomas buvo Giorgi Shermadinis, pelnęs 28 taškus (9 atk. kam.), Marcelinho Huertas – 20, Jaime Fernandezas pridėjo 18.

Pralaimėjusiems Grantas Goldenas surinko 18 taškų, Alfonso Plummeris – 16 (4/7 tritaškiai), Hugo Benitezas – 13 taškų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų