Puikus R.Giedraičio žaidimas pažymėtas pergale

R.Giedraitis per 25 minutes įmetė 14 taškų (3/3 dvitaškiai, 2/5 tritaškiai, 2/2 baudos metimai), atkovojo 4 atšokusius kamuolius, perėmė 2 kamuolius, bet pažeidė taisykles 2 kartus bei padarė 1 klaidą.
Nugalėtojų gretose nesulaikomas buvo Giorgi Shermadinis, pelnęs 28 taškus (9 atk. kam.), Marcelinho Huertas – 20, Jaime Fernandezas pridėjo 18.
Pralaimėjusiems Grantas Goldenas surinko 18 taškų, Alfonso Plummeris – 16 (4/7 tritaškiai), Hugo Benitezas – 13 taškų.
