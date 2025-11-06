„Penktas kėlinys“: „Ryto“ uraganas, „Neptūno“ serija ir praradimas bei sunkus lapkritis „Žalgiriui“

Šįkart laidoje kalbėta apie Klaipėdos „Neptūno“ ir Vilniaus „Ryto“ pergales, Panevėžio „Lietkabelio“ pralaimėjimą, Atėnų „Panathinaikos“ bėdas ir sportinio principo Europos krepšinyje paieškas.
00:00 – „Ryto“ puolimo uraganas
18:55 – „Neptūno“ pergalė ir J.Karniko išvykimas
32:02 – „Lietkabelio“ vargai Trente
44:44 – sunkus lapkritis „Žalgiriui“
51:00 – PAO nuvylęs T.J.Shortsas
58:40 – sportinis principas krepšinyje
1:10:48 – „Rykliai“
