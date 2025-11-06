 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Penktas kėlinys“: „Ryto“ uraganas, „Neptūno“ serija ir praradimas bei sunkus lapkritis „Žalgiriui“

2025-11-06 12:06 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-06 12:06

„Penktojo kėlinio“ laidoje šią savaitę Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis, portalo žurnalistas Tautvydas Kubilius ir TV3 sporto žinių veidas Vilius Stalgaitis aptarė aktualijas.

0

Šįkart laidoje kalbėta apie Klaipėdos „Neptūno“ ir Vilniaus „Ryto“ pergales, Panevėžio „Lietkabelio“ pralaimėjimą, Atėnų „Panathinaikos“ bėdas ir sportinio principo Europos krepšinyje paieškas.

00:00 – „Ryto“ puolimo uraganas

18:55 – „Neptūno“ pergalė ir J.Karniko išvykimas

32:02 – „Lietkabelio“ vargai Trente

44:44 – sunkus lapkritis „Žalgiriui“

51:00 – PAO nuvylęs T.J.Shortsas

58:40 – sportinis principas krepšinyje

1:10:48 – „Rykliai“

(Krepsinis.net nuotr.)
(Krepsinis.net nuotr.)
