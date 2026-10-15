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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Pasirengimo rungtynėse „Spurs“ sirgalių simpatijas pelno buvęs „Šiaulių“ žaidėjas

2026-10-15 08:59 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-15 08:59
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Pasirengime Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezonui pirmąją pergalę iškovojo San Antonijaus „Spurs“.

V.Wembanyama buvo rezultatyviausias (Scanpix nuotr.)

Pasirengime Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezonui pirmąją pergalę iškovojo San Antonijaus „Spurs“.

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Teksaso klubas namie 123:103 (22:23, 38:26, 32:26, 31:28) nugalėjo Fynikso „Suns“.

„Spurs“ atsiplėšė dar iki ilgosios pertraukos (60:49), o vėliau išlaikė saugų atstumą.

Nugalėtojams Victoras Wembanyama per 23 minutes surinko 19 taškų (9/11 dvitaškių, 0/3 tritaškių, 1/1 baudos metimo), 4 atkovotus, 2 perimtus ir 3 prarastus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus, 4 blokus ir 2 pražangas.

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„Spurs“ gerbėjų favoritu tampa trumpas atkarpas pasirengime žaidžiantis Jonas Elmore’as.

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Buvęs „Šiaulių“ gynėjas per 10 minučių surinko 2 taškus (1/1 dvitaškio), atkovotą ir prarastą kamuolį bei 2 rezultatyvius perdavimus.

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Debiuto NBA siekiantis 30-metis yra pašiepiamas dėl standartinio NBA krepšininko neprimenančios išvaizdos, o komandos draugai tikslų jo metimą šventė glostydami įsivaizduojamas plikes.

„Spurs“ kovoje dėl kamuolių dominavo 50:36, o tritaškius varžovams leido mesti vos 23 procentų tikslumu (7/31).

Teksaso klubas pasirengimą baigs namų maču prieš Domanto Sabonio atstovaujamus Sakramento „Kings“.

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„Spurs“: Victoras Wembanyama 19 (9/11 dvitaškių, 4 blokai), Stephonas Castle’as 18 (14/15 baud. met.), Carteris Bryantas 16 (4/7 tritaškių, 5 atk. kam.), Ja’Kobi Gillespie 13 (3/7 tritaškių, 4 atk. kam., 4 rez. perd., 4 klaidos), Devinas Vassellas 12 (1/6 tritaškių, 6 atk. kam., 3 per. kam.), De’Aaronas Foxas (4 rez. perd.) ir Dylanas Harperis (4/11 metimų, 6 atk. kam.) po 9.

„Suns“: Ryanas Dunnas (6/6 dvitaškių) ir Jamaree Bouyea (8 rez. perd.) po 15, Koa Peatas ir Kennedy Chandleris po 10, Patas Spenceris 9 (4 rez. perd.).

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