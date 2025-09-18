„Olympiacos“ vilioja gynėją iš NBA

Skelbiama, kad Graikijos čempionai pateikė pasiūlymą 30 metų 188 cm ūgio Monte Morrisui.
OLY norėjo dar vieno žaidėjo gynėjų grandyje, o imtis sprendimų paskatino ir Keenano Evanso trauma.
M.Morrisas nuo 2017 metų rungtyniavo Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA), kur gynė Denverio „Nuggets“ garbę (2017–2022 m.), vėliau buvo Vašingtono „Wizards“, Detroito „Pistons“, Minesotos „Timberwolves“ ir Fynikso „Suns“ nariu.
Praėjusiame sezone su „Suns“ apranga per 13 minučių įmesdavo 5,2 taško, atkovodavo 1,5 kamuolio ir atlikdavo 1,6 rezultatyvaus perdavimo.
Per 477 NBA mačus vidurkiai siekia 9,5 taško, 2,4 atkovoto kamuolio ir 3,6 rezultatyvaus perdavimo per 23 minutes.
