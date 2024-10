„Man Utd“ iššvaistė 2 įvarčių pranašumą, o latviai iškovojo istorinį tašką

„Raudonieji velniai“ sėkmingiau pradėjo rungtynes, o tai greitai davė vaisių.

Marcusas Rashfordas puikiu smūgiu išvedė „Man Utd“ į priekį 1:0, o netrukus Rasmuso Hojlundo tikslus smūgis padėjo padvigubinti pranašumą 2:0. Visgi Pepe ir Samu Aghehowa pirmajame kėlinyje atsakė pelnydami po įvartį ir greitai atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 2:2.

S.Aghehowa antrojo kėlinio pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir persvėrė rezultatą jau „Porto“ naudai 3:2. Bruno Fernandesas likus žaisti maždaug dešimt minučių buvo nubaustas antra geltona kortele, virtusia į raudoną, ir Anglijos klubas liko žaisti dešimtyje. Nepaisant to, Harry Maguire‘as 91-ąją minutę smūgiu galva išplėšė lygiąsias 3:3.

Tai yra 31-as kartas nuo praėjusio sezono pradžios, kai „Man Utd“ praleido 2+ įvarčių rungtynėse.

Nuo 2022 metų, kai Erikas ten Hagas perėmė „Man Utd“ komandos vairą, nei vienas „Premier“ lygos klubas nepraleido 3 ar daugiau įvarčių daugiau kartų visuose turnyruose (24).

„Man Utd“ po dvejų sužaistų rungtynių turi surinkęs vos du taškus, tuo tarpu „Porto“ – vieną.

Tuo tarpu ir toliau istoriją kuria latvių Rygos RFS futbolininkai, kurie sugebėjo lygisiomis 2:2 sužaisti su Stambulo „Galatasaray“.

Latviai atsilikinėjo 0:2, bet dar prieš pertrauką rezultatą sušvelnino. O antrojo kėlinio pradžioje Lasha Odisharia pirmasis suskubo prie atšokusio kamuolio ir rezultatą išlygino.

Pirmą kartą Europos lygoje žaidžiantys RFS išsaugojo lygiąsias ir iškovojo pirmąjį tašką

