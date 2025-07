Konferencijų lygos atranka: „Rosenborg“ – „Banga“ (APŽVALGA)

TIESIOGIAI s. Rungtynių eiga

Įdomūs faktai:

• Tiek „Banga“, tiek „Rosenborg“ savo žygį Konferencijų lygos atrankoje pradeda nuo antrojo etapo.

• „Rosenborg“ – tituluočiausias norvegų klubas, per savo istoriją net 26 kartus tapęs Norvegijos čempionu. Savo šalyje ypač dominavo 1988-2004 metais, kai per 17 sezonų čempionatą laimėjo 15 kartų ir dar du kartus liko antras. Be to, 6 kartus laimėta Norvegijos taurė. Tuo laikotarpiu „Rosenborg” buvo nuolatinis UEFA Čempionų lygos grupių etapo dalyvis. Tiesa, tik 1996-1997 metų sezone pavyko sėkmingai įveikti šį barjerą ir patekti į ketvirtfinalį.

• Paskutinė sėkminga serija – 2015-2018 metai, kai „Rosenborg” keturis kartus iš eilės laimėjo auksą. Nuo 2019 metų garsųjį Trondheimo miesto klubą vis dažniau užgožia nauja norvegų klubinio futbolo žvaigždė – Budės „Bodø/Glimt”.

• Kelią į šio sezono UEFA Konferencijų lygos atranką Trondheimo klubui atvėrė puiki 2024 metų sezono pabaiga, kai „Rosenborg” pasinaudojo „Molde” nesėkme paskutiniajame čempionato ture ir palypėjo iki ketvirtosios pozicijos.

• 2025 metų sezoną „Rosenborg” pradėjo įspūdingai – per 8 rungtynes iškovojo 5 pergales, tris kartus sužaidė lygiosiomis ir kurį laiką netgi buvo pirmoje pozicijoje.

• Pagrindinė „Rosenborg” klubo jėga – Norvegijos futbolininkai. Tarp šį sezoną daugiausiai minučių aikštėje praleidžiančių futbolininkų net 8 norvegai, turintys įvairios patirties. Saugai Ole Selnæs ir Iver Fossum 2016-2019 metais ne kartą atstovavo Norvegijos rinktinei (atitinkamai 32 ir 14 rungtynių). Vartininkas Sander Tangvik, gynėjai Adrian Pereira ir Ulrik Jenssen, puolėjai Emil Ceïde ir Noah Holm žaidė Norvegijos jaunimo rinktinėse.

Komentarai:

„Mes kiekvienoms rungtynėms ruošiamės su specifine taktika pagal varžovą. Visgi savo filosofijos nekeičiame. Mes atvykome čia užfiksuoti geriausią įmanomą rezultatą. Pavyks ar ne, tai yra jau kitas klausimas. Mūsų nusiteikimas yra nebijoti ir drąsiai žiūrėti į priekį ir maksimaliai išspausti iš šių rungtynių. Tokių progų pasitaiko mažai. Jei norime, kad jų būtų daugiau, turime dirbti dėl to, nebijoti. Asmeniškai nejaučiu jokio spaudimo, man patinka tokios rungtynės.“

Davidas Afonso, „Bangos“ komandos vyriausiasis treneris

