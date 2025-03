Jubiliejiniame „Rizin“ turnyre – nokautas per 26 sekundes, viena akimi likęs čempionas ir gydytojo draudimas Gustavo tęsti kovą

REKLAMA

Pagrindinėje kovojęs japonas Naoki Inoue (19-4) nelengvai apgynė svorio kategorijos iki 61 kg čempiono diržą. Buvęs UFC kovotojas pergalę prieš tautietį Yukį Motoyą (37-13) šventė skirtingu teisėjų sprendimu.

AND STILL!



A close fight, but Naoki Inoue is still your RIZIN Bantamweight Champion!



[ #RIZIN50 | https://t.co/SJYljaZ7L1 ] pic.twitter.com/HTu2J2B7pE — RIZIN.tv (@RIZINTV_) March 30, 2025

N. Inoue ilgą laiką priklausė iniciatyva, o Y. Motoya, tai suprasdamas, trečiajame raunde stengėsi kovą baigti anksčiau laiko. Jis sugebėjo pargriauti čempioną, ne sykį bandė atlikti skausmingą veiksmą, bet N. Inoue vis išsigelbėdavo. Prieš pat finalinį gongą Y. Motoya grąžino kovą į stovėseną ir paleido daug smūgių į varžovą, bet to neužteko.

„Noriu atsiprašyti už prastą pasirodymą. Kaip patys matote, viena akimi nieko nebemačiau. Toliau sunkiai dirbsiu treniruotėse ir tobulėsiu. Noriu tapti tokiu čempionu, kuris sugeba laimėti kovas anksčiau laiko“, – sakė N. Inoue.

Japonas Shunta Nomura (9-2) techniniu teisėjų sprendimu įveikė brazilą Luizą Gustavo (14-4). Kova buvo sustabdyta trečiajame raunde po netyčinio susidūrimo galvomis. L. Gustavo dėl gilaus prakirtimo negavo gydytojo leidimo tęsti kovą. Tuomet buvo suskaičiuoti teisėjų balai ir nugalėtoju paskelbtas Sh.Nomura.

Trumpiausia vakaro kova šį kartą truko vos 26 sekundes. Tik tiek laiko prireikė japonui Kyohei Hagiwarai (8-10), kad nokautuotų amerikietį Toby Misechą (12-12).