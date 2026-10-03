Jocytės trenerė nualpo rungtynių metu

J.Jocytė nežaidė.
Nerimo visai arenai sukėlė epizodas, kuomet kalbant su teisėja tiesiog susmuko ir nualpo trenerė Natalie Nakase. Ji iš arenos nepasitraukė – tęsė darbus ant suolo.
Nugalėtojoms 19 taškų rinko Gabby Williams, 18 – Tiffany Hayes, 16 – Veronica Burton (10 atk. kam., 6 rez. perd.), 10 – Kaila Charles.
„Wings“ 30 taškų pelnė Arike Ogunbowale (5 atk. kam.), 17 – Paige Bueckers (6 rez. perd.), 12 – Jessica Shepard (12 atk. kam.).
Natalie Nakase went down while talking to the officials.— ClutchPoints (@ClutchPoints) October 3, 2026
She was able to lead the Valkyries in the huddle and stay on the bench.
Hope she is ok 🙏🏽 pic.twitter.com/2n1gn6Too3
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