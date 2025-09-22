Grupėje be pergalių likę Lietuvos beisbolininkai kovos dėl išlikimo Europos čempionate

Pirmajame kėlinyje lietuviai krito į duobę ir rungtynių pradžioje paleido priešininkus į priekį rezultatu 0:4. Trečiojo kėlinuko pradžioje mūsų rinktinės atstovai surinko tris taškus ir sušvelnino skirtumą (3:6). Po ketvirtojo kelinio metu patirto smūgio (0:4) Lietuvos rinktinės atstovai neatsigavo ir paleidę priešininkus septynių taškų skirtumu (3:10) į rungtynes sugrįžti nebesugebėjo.
Lietuvos nacionalinė rinktinė patyrė trečiąjį pralaimėjimą, bet rytoj prasideda kova dėl išlikimo Europos čempionate.
Seriją Iki dviejų pergalių lietuviai pradės atsilikdami 0-1, nes grupės etapo rungtynės įtraukiamos į serijos rezultatą. Varžovai dėl išlikimo paaiškės po šio vakaro rungtynių.
