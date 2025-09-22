Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitas sportas

Grupėje be pergalių likę Lietuvos beisbolininkai kovos dėl išlikimo Europos čempionate

2025-09-22 20:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-22 20:57

Lietuviai (0-3) paskutinėse Europos beisbolo čempionato C grupės rungtynėse Novaros stadione susitiko su Šveicarijos (2-1) atstovais. W. Gordono auklėtiniai šiose rungtynėse, norėdami patekti į atkrintamąsias kovas, turėjo laimėti bent 4 taškų skirtumu.

beisbolas.lt nuotr. | Organizatorių nuotr.

Lietuviai (0-3) paskutinėse Europos beisbolo čempionato C grupės rungtynėse Novaros stadione susitiko su Šveicarijos (2-1) atstovais. W. Gordono auklėtiniai šiose rungtynėse, norėdami patekti į atkrintamąsias kovas, turėjo laimėti bent 4 taškų skirtumu.

0

Pirmajame kėlinyje lietuviai krito į duobę ir rungtynių pradžioje paleido priešininkus į priekį rezultatu 0:4. Trečiojo kėlinuko pradžioje mūsų rinktinės atstovai surinko tris taškus ir sušvelnino skirtumą (3:6). Po ketvirtojo kelinio metu patirto smūgio (0:4) Lietuvos rinktinės atstovai neatsigavo ir paleidę priešininkus septynių taškų skirtumu (3:10) į rungtynes sugrįžti nebesugebėjo.

Lietuvos nacionalinė rinktinė patyrė trečiąjį pralaimėjimą, bet rytoj prasideda kova dėl išlikimo Europos čempionate.

Seriją Iki dviejų pergalių lietuviai pradės atsilikdami 0-1, nes grupės etapo rungtynės įtraukiamos į serijos rezultatą. Varžovai dėl išlikimo paaiškės po šio vakaro rungtynių.

Į viršų