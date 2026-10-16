Eurolyga: „Žalgiris“ – „Anadolu Efes“ (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

Kol kas žalgiriečių sąskaitoje 2 pergalės per 5 turus, o „Anadolu Efes“ laimėjo tik kartą.
Rungtynių pradžia – 20 valandą, sekite ir stebėkite jas Krepsinis.net.
Nigelas Williamsas-Gossas grįžta į žalgiriečių rikiuotę. Maodo Lo ir Dovydas Giedraitis registruoti nebus.
Rungtynių eiga:
Stambulo komandai gerokai geresniu puolimu atidarė rungtynes. Cameronas Payne‘as ir P.J.Dozieris tritaškiais didino skirtumą (11:2), o žalgiriečiai taip ir neužsikūrė, nors prabėgo pusė kėlinio. Badą nutraukė Arnas Butkevičius, realizavęs dvi atakas, Sterlingas Brownas smeigė tolimą metimą (12:18), tačiau tuo pačiu atsakė Dario Šaričius – 21:12. Po pirmojo kėlinio rezultatas nepakito.
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