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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Draugiškos rungtynės: Lietuva 0:0 Surinamas (Vyksta 1 kėl., GYVAI)

2026-11-12 19:00 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-12 19:00
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Lietuvos rinktinė ketvirtadienį vakare draugiškose rungtynėse susitiks su Surinamo futbolininkais. Kviečiame sekti šio susitikimo eigą nuo 19 val. kartu suSportas.lt“ portalu.

Rungtynių akimirka | Eriko Ovčarenko / BNS foto nuotr.

Lietuvos rinktinė ketvirtadienį vakare draugiškose rungtynėse susitiks su Surinamo futbolininkais. Kviečiame sekti šio susitikimo eigą nuo 19 val. kartu suSportas.lt“ portalu.

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Rungtynių eiga
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Paulius Golubickas atliko pavojingą smūgį, tačiau kamuolį sėkmingai blokavo varžovas.

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Rungtynės prasideda!

18:41

Surinamo rinktinės startinis vienuoliktukas:

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18:20

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis:

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Įdomūs faktai:

• Tai bus pirmosios rungtynės, kai Lietuvos rinktinei vadovaus Mindaugas Čepas, kuris pakeitė iš šių pareigų pasitraukusį Edgarą Jankauską.

• Savaitės pradžioje buvo pranešta apie permainas Lietuvos rinktinės sudėtyje, o viena iš tokių buvo pirmą kartą kvietimo sulaukęs jaunasis Nikita Pavlovskij, rungtyniaujantis Telšiuose.

• Lietuvos rinktinė kitas rungtynes žais lapkričio 16-ąją dieną, kai UEFA Tautų lygoje susitiks su Lichtenšteinu.

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Trenerių ir žaidėjų komentarai:

„Šiai dienai visi žaidėjai yra sveiki, visi pilni ryžto ir noro eiti kautis už Lietuvą. Manau, kad turėjome tris intensyvias dienas, per kurias konstruktyviai padirbėjome. Tvyrojo labai gera, darbinė aplinka ir gera energija. Labai tikiuosi, kad ta energija išliks ir laukiančiose dvejose rungtynėse.Per trumpą laiką pagrindinis uždavinys buvo žaidėjus atgaivinti. Kai kurie jų savaitgalį dar turėjo rungtynes, kai kurie turėjo keliones, kaip, pavyzdžiui, Edgaras Dubickas, kuris skrido iš Pietų Korėjos. Laikas tikrai pakankamai trumpas, tad svarbiausia yra susipažinti su žaidėjais, perteikti jiems kažkokias savo detales ir eiti kautis.

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Išskirčiau ne tiek žaidėjus, kiek Surinamą kaip komandą, jie yra tokia trenerio komanda, kur tikrai matosi trenerio ranka. Nors neseniai ir keitėsi treneriai, bet matosi, kad treneris per trumpą laiką padarė gerą darbą ir komanda tikrai atrodo žaidžianti. Treneris yra olandas, tos schemos gali keistis nuo 4-3-3 iki 4-2-3-1, bet matome tai, kad jie nori žaisti, nori žaisti su kamuoliu, būti agresyvi be kamuolio, o vardinti jų žaidėjų klubų nesinorėti, nes jau ir anksčiau minėjau, kad tie žaidėjai žaidžia ir Anglijoje, ir Nyderlanduose, ir Belgijoje, tai tikrai yra gera komanda ir bus geras sparingas prieš oficialias rungtynes su Lichtenšteinu.“

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Mindaugas Čepas, Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris

„Su treneriu esame pažįstami labai seniai, tikrai malonūs prisiminimai, teko kartu dirbti ir Utenos „Utenyje“, ir „Kauno Žalgiryje“. Smagu vėl pasimatyti ir tikrai tik šilčiausi prisiminimai. Galbūt pavadinimas skamba egzotiškai, bet tikrai yra labai gera komanda, žaidėjai žaidžia geruose čempionatuose, beveik visi žaidėjai žaidžia Europoje. Galbūt skamba nežinomai, bet tai tikrai yra labai gera rinktinė, turinti gerų atakuojančių žaidėjų. Bet juos išanalizavome ir į rungtynes eisime siekti pergalės. Tikimės, kad susirinks daug žiūrovų, liko paskutinės dvejos rungtynės, abejos namuose, tad tikrai labai lauksime mūsų sirgalių.“

Pijus Širvys, Lietuvos rinktinės gynėjas

Komandų formos:

 

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