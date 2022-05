Dramatiškame pasaulio ledo ritulio čempionato finale – Suomijos rinktinės triumfas

Suomijai tai buvo 16-asis medalis pasaulio čempionatų istorijoje ir 4-asis aukso medalis. Anksčiau jie triumfavo 1995, 2011 ir 2019 m. Kanadai tai yra 52-asis medalis istorijoje ir 16-asis sidabro.

Suomija užfiksavo ir labai retą pasiekimą: ji tais pačiais metais tapo ir pasaulio čempionate, ir žiemos olimpinių žaidynių čempione.

Kanadiečiai yra nuolatiniai finalų dalyviai – jiems tai buvo jau šeštasis finalas per paskutinius 7 pasaulio čempionatus. Per pastaruosius metus Kanados ir Suomijos rinktinės jau du kartus susitiko finale ir pasidalino po pergale – 2019 m. laimėjo suomiai, o 2021 m. – kanadiečiai. Primename, kad 2020 m. čempionatas buvo atšauktas dėl COVID-19 pandemijos.

Pirmame kėlinyje komandos nepelnė nei įvarčių, nei užsidirbo baudos minučių, o štai antrojo kėlinio pradžioje pirmą pražangą gavo suomis Niklas Frimanas, o tuo vos per 35 sekundes pasinaudojo Dylanas Cozensas (24:00), pelnęs pirmą įvartį rungtyniaujant daugumoje.

Antrajam kėliniui persiritus į antrą pusę, komandos po kartą pažeidė taisykles, tačiau šį kartą nei viena ekipa neišnaudojo kiekybinės persvaros.

Trečią kėlinį Kanados rinktinė pradėjo tris sykius iš eilės pažeisdama taisykles, o dviejų žaidėjų pranašumą galiausiai išnaudojo Mikaelis Granlundas (44:13), išlyginęs rezultatą. Po šio įvarčio kanadiečiai vartininką Chrisą Driedgerą pakeitė Mattu Tomkinsu.

Ilgai laukti nereikėjo ir M.Tomkinsas labai greitai buvo „pakrikštytas“, kai vis dar kiekybinę persvarą turintys suomiai po dar vieno M.Granlundo (45:57) smūgio pirmą kartą finale išsiveržė į priekį 2:1.

Trečiajam kėliniui persiritus į antrą pusę fantastišką įvartį pelnė Joelis Armia, kuris po laimėto įmetimo prie Kanados rinktinės vartų atliko tobulą smūgį į viršutinį vartų virpstą ir padidino šeimininkų pranašumą iki dviejų – 3:1.

Kanada atsisakė pasiduoti ir likus 2 min. 25 sek. iki trečiojo kėlinio pabaigos vartininką pakeitė šeštuoju aikštės žaidėju ir vos po 13 sekundžių Zachas Whitecloudas (57:48) nuginklavo varžovų vartininką bei sumažino kanadiečių atsilikimą iki minimumo – 2:3.

Likus 2 minutėms iki trečiojo kėlinio pabaigos kanadiečiai ir vėl vartininką pakeitė šeštuoju aikštės žaidėju bei prispaudė suomius jų zonoje. Ilgai laukti nereikėjo ir po 36 sekundžių Maxas Camtois (58:36) smūgiu iš arti įmušė išlyginamąjį įvartį.

