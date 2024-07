Daniilas Medvedevas vos išvengė diskvalifikacijos, o Carlosas Alcarazas žengė į finalą

Pirmajame sete C.Alcarazas vos 48 proc. atvejų kamuoliuką įžaisdavo pirmu bandymu. Nepaisant tokio tragiško rodiklio, ispanas buvo konkurencingas ir setą pralaimėjo tik po pratęsimo.

Vėliau ispanui dažniau pavykdavo įžaisti kamuoliuką pirmu bandymu ir tai jam padėjo perimti iniciatyvą. Antrajame ir trečiajame setuose C.Alcarazas laimėjo po vieną varžovo padavimų seriją ir nesuteikė oponentui „break pointų“.

Ketvirtojo seto pradžioje tenisininkai apsikeitė laimėtomis varžovo padavimų serijomis. Septintajame geime C.Alcarazas realizavo dar vieną „break pointą“ ir šį kartą persvaros neišbarstė.

Beje, ispaną šiame mače palaikė futbolo legenda Luka Modričius.

Nedaug trūko, kad šis mačas būtų pasibaigęs dar pirmajame sete. D.Medvedevą tuomet sunervino bokštelio teisėjos Evos Asderaki-Moore sprendimas. Ji pareiškė, kad neutralusis atletas nespėjo atlikti smūgio, nes kamuoliukas prieš tai du kartus atsimušė nuo žemės. D.Medvedevas tada pralaimėjo savo padavimų seriją ir buvo labai nepatenkintas teisėjos sprendimu, tad eidamas link bokštelio „pasiuntė“ moterį.

E.Asderaki-Moore iš karto pasikvietė vyriausiąjį teisėją. Buvo diskutuojama, ar neutraliajam atletui skirti tik įspėjimą ar jį diskvalifikuoti. Po ilgų diskusijų nuspręsta apsiriboti įspėjimu už nesportišką elgesį.

After being called out by the umpire for a double bounce (though it was actually one) on the breakpoint, Medvedev didn't hold back his words.

As seen in the gif, Medvedev receives a code violation after arguing with the umpire. #TennisDrama #Medvedev #wimbeldon pic.twitter.com/jQMATEehXs

