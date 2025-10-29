Calathesas keliasi į „Partizan“

Klubas oficialiai skelbia, kad 36 metų 196 cm ūgio Nickas Calathesas papildė Željko Obradovičiaus treniruojamą ekipą, kuriai reikėjo pastiprinimo po Carliko Joneso traumos.
N.Calathesas buvo Monako „AS Monaco“ narys, bet Eurolygoje šiame sezone ant parketo nepasirodė. 2024–2025 m. ant parketo pasirodė vos 13-oje susitikimų ir per 18 minučių fiksavo 3,7 taško, 2,2 atkovoto kamuolio, 3,8 rezultatyvaus perdavimo bei 4,5 naudingumo balo vidurkius.
Neseniai ekipą papildė centras Bruno Fernando.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!