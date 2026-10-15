ATP „Challenger“ turnyras Portugalijoje: Vilius Gaubas – Tristanas Boyeris (GYVAI)

Šie tenisininkai 2025 m. ant grunto susitiko prestižinio „Roland Garros“ turnyro kvalifikacijoje. Tuomet V. Gaubas iškovojo pergalę rezultatu 7:5, 6:3.
T. Boyeris 2018 m. buvo 8-oji pasaulio jaunių raketė. ATP reitinge amerikietis aukščiausiai yra buvęs 106-as (2025 m. rugsėjį).
T. Boyeris per karjerą yra laimėjęs 4 ATP „Challenger“ vienetų turnyrus. 3 titulus jis laimėjo 2024 m., o 1 – šių metų gegužę Tunise. Visi šie titulai buvo laimėti žaidžiant ant grunto.
Birželį T. Boyeris pasiekė ATP „Challenger“ turnyro Prancūzijoje pusfinalį, o vėliau perėjo ant žolės ir pirmą kartą įveikė Vimbldono kvalifikaciją. Tiesa, pagrindinio etapo starte amerikietis 3:6, 5:7, 5:7 neprilygo portugalui Nuno Borgesui.
Liepos pabaigoje T. Boyeris ATP 250 turnyre Meksikoje įveikė kvalifikaciją, o aštuntfinalyje 7:6 (7:4), 3:4 pirmavo prieš garsų argentinietį Francisco Cerundolo, bet sunegalavo ir atsisakė tęsti mačą. Vėliau ATP „Challenger“ turnyre JAV amerikietis krito prieš Edą Butvilą.
Pastaraisiais mėnesiais T. Boyerio rezultatai buvo gana kuklūs. Tik ATP „Challenger“ turnyre San Diege (JAV) jam pavyko pasiekti ketvirtfinalį, o kituose turnyruose jis krisdavo pirmajame arba antrajame rate.
V. Gaubui pergalė atneštų 14 ATP vienetų reitingo taškų ir 4855 eurus, o ketvirtfinalyje jo lauktų kroatas Matejus Dodigas (ATP-174) arba austras Lukasas Neumayeris (ATP-180). Pralaimėjimo atveju lietuvis liktų su 7 reitingo taškais bei 2780 eurų.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Portugalijoje prizų fondą sudaro 160,68 tūkst. eurų.
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