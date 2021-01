Trauktis nenorintis Kairys: „Laukia daug sprendimų – gal ir kardinalių“

Pirmas rungtynes Utenoje „Juventus“ buvo laimėjusi 89:87, tad vilniečiams namie reikėjo pergalės bent trijų taškų skirtumu.

Negana patirto gėdingo pralaimėjimo, vilniečiai dėl traumos neteko dar vieno žaidėjo – sužaidus vos tris minutes skaudžią čiurnos traumą patyrė Andrew Goudelockas.

(70 nuotr.) FOTOGALERIJA. KMT ketvirtfinalis: „Rytas“ – „Juventus“

„Ne tokio rezultato tikėjomės. „Juventus“ tritaškiai tiesiog mus žudė. Žaidė įspūdingai, kaip ant sparnų. To jausmo mums trūksta, to lengvumo, pasitkėjimo. Komanda yra daužoma nuo sezono pradžios. Pradedant traumomis, žaidėjų išvykimais, visas tas fonas neleidžia sužaisti. Per skaudus pralaimėjimas“, – po mačo sakė D. Kairys.

Įspūdingas rungtynes sužaidė Martynas Gecevičius, susmeigęs 26 taškus ir realizavęs 7 iš 9 tritaškių. Palyginimui, visa „Ryto“ komanda pataikė 8 iš 25.

„Gecevičius neturėtų matyti krepšio, kai jis turi kamuolį rankose. Mes šito darbo visiškai neatlikome. Jis išsimetė tris kartus per daug“, – pripažino D. Kairys.

Sulaukęs tiesaus klausimo – ar neketina trauktis iš trenerio pareigų, D. Kairys nukirto: „Ne, man visiškai nekyla toks noras. Esu treneris, kovotojas, turiu komandą, ją myliu ir gerbiu. Noriu jai padėti kuo tik sugebu – trauktis neketinu, bet suprantu, kad po tokio pralaimėjimo pokalbis bus“.

Treneris atskleidė, kad netrukus „Ryte“ įvyks susirinkimas.

„Laukia susirinkimas ir laukia daug sprendimų – gal ir kardinalių“, – atviravo jis.

„Rytas“ subyrėjo per kelias atkarpas – antrame kėlinyje pralaimėjo atkarpą 2:16 ir leido uteniškiams pabėgti dvidešimties taškų skirtumu.

Ketvirtojo kėlinio pradžioje „Rytui“ po labai ilgos pertraukos pavyko sumažinti atsilikimą iki vienženklio – 68:77, bet netrukus „Juventus“ smogė dar skaudžiau ir vienu metu pirmavo trisdešimčia taškų.

„Neatrodė, kad tai trisdešimties taškų rungtynės. Dešimt nepataikytų baudų, netaiklūs tritaškiai iš kampų. Nulūžome antrame kėlinyje, kai neturėjau minutės pertraukėlių ir pabaigoje, kai viskas tapo aišku. Komanda turi turėti stipresnį stuburą ir taip lengvai nesulūžti. Mes šiandien to stuburo neturėjome“, – sakė D. Kairys.

Kur „Rytas“ ieškos šio stuburo?

„Sunkiame darbe. Reikia dirbti sunkiai. Reikia mylėti vienas kitą, mažiau kalbėti blogus dalykus apie save ir kitus. Užsičiaupti. Užsdaryti salėje ir dirbti, mažiau reaguoti, ką visi rašo. Koncentruotis į save, gerbti kiekvieną komandos žaidėją, draugą. Turėti vieną tikslą. Ir aš noriu tą padaryti“, – žinutę auklėtiniams siuntė D. Kairys.

Vilniečiai per vieną savaitę baigė pasirodymą ne tik KMT, bet ir FIBA Čempionų lygoje.