Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje susidūrė motociklas su automobiliu: apsunkintas eismas judrioje gatvėje

2025-10-09 16:12 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-09 16:12

Ketvirtadienį Vilniuje, Antakalno gatvėje, motociklas susidūrė su lengvuoju automobiliu.

Motociklo avarija Antakalnio gatvėje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
8

Ketvirtadienį Vilniuje, Antakalno gatvėje, motociklas susidūrė su lengvuoju automobiliu.

REKLAMA
3

Apie įvykį tarnyboms pranešta apie 15 val. Pirminiais duomenimis, motociklininkas rėžėsi į automobilį ir sunkiai nukentėjo, kai nebuvo praleistas išvažiuoti.

Motociklo avarija Antakalnio gatvėje
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Motociklo avarija Antakalnio gatvėje

Atvažiavę medikai maždaug 30-ies metų vyrą išvežė į ligoninę.

Avarijos vietoje eismas apsunkintas – laukiama tyrėjų.

 Aplinkybės tinkslinamos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų