Vilniuje susidūrė motociklas su automobiliu: apsunkintas eismas judrioje gatvėje

Apie įvykį tarnyboms pranešta apie 15 val. Pirminiais duomenimis, motociklininkas rėžėsi į automobilį ir sunkiai nukentėjo, kai nebuvo praleistas išvažiuoti.
Motociklo avarija Antakalnio gatvėje(8 nuotr.)
+4
Motociklo avarija Antakalnio gatvėje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Motociklo avarija Antakalnio gatvėje
Atvažiavę medikai maždaug 30-ies metų vyrą išvežė į ligoninę.
Avarijos vietoje eismas apsunkintas – laukiama tyrėjų.
Aplinkybės tinkslinamos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
REKLAMA