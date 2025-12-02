 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje per vieną vakarą partrenkti 4 pėstieji

2025-12-02 19:59
2025-12-02 19:59

Antradienį apie 17.30 val. Vilniaus specialiosioms tarnyboms pranešta, apie avariją T. Kosciuškos gatvėje. Ties Kalnų parku šviesoforo reguliuojamoje perėjoje „Seat“ kliudė moterį.

Antradienį apie 17.30 val. Vilniaus specialiosioms tarnyboms pranešta, apie avariją T. Kosciuškos gatvėje. Ties Kalnų parku šviesoforo reguliuojamoje perėjoje „Seat“ kliudė moterį.

Pėsčioji patyrė kojos traumą. Moteris išvežta į ligoninę. Pirminiais duomenimis, pėsčioji per perėją ėjo degant žaliam šviesoforo signalui.

Taip pat apie 17.30 val pranešta, kad dviratininkas kliudė moterį Žirmūnų gatvėje.

18.01 val. pranešta, kad Žemynos gatvėje „Mercedes-Benz“ kliudė vyrą.

19.35 val. Geležinio Vilko gatvėje ties Didlaukio gatve partrenktas dar vienas pėsčiasis.

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

jo
jo
2025-12-02 20:44
Keliuose iš šių incidentų dalyvavo kitataučiai?
Atsakyti
