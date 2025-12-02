Vilniuje per vieną vakarą partrenkti 4 pėstieji

Pėsčioji patyrė kojos traumą. Moteris išvežta į ligoninę. Pirminiais duomenimis, pėsčioji per perėją ėjo degant žaliam šviesoforo signalui.
Taip pat apie 17.30 val pranešta, kad dviratininkas kliudė moterį Žirmūnų gatvėje.
18.01 val. pranešta, kad Žemynos gatvėje „Mercedes-Benz“ kliudė vyrą.
19.35 val. Geležinio Vilko gatvėje ties Didlaukio gatve partrenktas dar vienas pėsčiasis.
