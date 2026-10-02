Vilniaus rajono savivaldybės posėdyje nesusirinko tarybos narių kvorumas: posėdis nukeltas

Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duchnevičius Eltai nurodė žinojęs, kad dalis tarybos narių penktadienį surengtame posėdyje negalės dalyvauti. Vis dėlto, mero vertinimu, didžioji dalis LLRA-KŠS atstovų neatvyko dėl to, „kad gal jiems kažkas netinka“.
„Į posėdį neatvyko 2 socialdemokratai, iš anksto pranešę, kad negali dalyvauti. Ir neatvyko visa Lenkų rinkimų akcijos frakcija“, – Eltai teigė R. Duchevičius.
„Kai kurie, tikrai žinojau, kad turi darbų ar kitų dalykų, bet absoliuti dauguma neatvyko dėl to, kad gal jiems kažkas netinka. Gal šiaip nežinau, gerą vakarėlį vakar turėjo“, – pridūrė Vilniaus rajono savivaldybės meras.
Tiesa, posėdyje nepasirodė ir Vilniaus rajono vicemerės Edita Tamošiūnaitė bei Danuta Narbut. Viena jų, anot mero, šiuo metu yra išvykusi į komandiruotę, o kita – į „iš anksto suplanuotas atostogas“.
Jis svarstė, kad dalis LLRA-KŠS narių posėdyje galėjo nepasirodyti dėl darbotvarkėje numatyto klausimo, kuriuo numatyta Nemenčinės mieste esančią Kardinolo Henriko Romano Gulbinowicziaus gatvę pervadinti Gabrieliaus Jano Mincevičiaus gatve.
Šiuo klausimu pastaruoju metu Vilniaus rajono savivaldybės taryboje tarp LLRA-KŠS ir kitų frakcijų atstovų kyla nesutarimai.
LLRA-KŠS atstovė teigia, kad netiko posėdžio data
Vis dėlto, LLRA-KŠS frakcijos narė Marija Rekst Eltai nurodė, kad frakcija savivaldybės tarybos posėdyje nepasirodė, nes netiko data. Politikės teigimu, R. Duchnevičius apie tai žinojo iš anksto.
„Mes ir su meru kalbėjome, kad netinka mūsų frakcijai spalio 2 diena. Įprastai tarybos posėdžiai būdavo paskutiniais mėnesio penktadieniais, žmonės susiplanavo atostogas, mokėjo pinigus. Tai, kiek aš žinau, (...) nebuvo įsiklausyta, nebuvo perkelta“, – Eltai teigė M. RekSt.
„Mums netiko toks variantas, tai mes kaip pasielgėme, taip pasielgėme“, – pabrėžė LLRA-KŠS frakcijos narė.
Politikė patikino, kad šis sprendimas nebuvo susijęs su suplanuotu svarstyti Kardinolo H. R. Gulbinowicziaus gatvės pervadinimo klausimu.
„Nieko panašaus. Čia atskiras klausimas“, – nurodė ji.
Kaip savivaldybės tarybos nariams pranešė R. Duchnevičius, penktadienį surengtame posėdyje iš viso nedalyvavo 11 narių. Dėl to jį nutarta atidėti į spalio 12 dieną.
Taryba neranda sutarimo dėl H. Gulbinowicziaus vardu pavadintų gatvių
ELTA primena, kad 2020 m. Šventasis Sostas, atlikęs tyrimą dėl kardinolui H. Gulbinowicziui pareikštų kaltinimų, skyrė jam drausmines sankcijas. Kardinolui buvo uždrausta dalyvauti bet kokiose viešose religinėse apeigose ar susitikimuose, naudoti vyskupo insignijas, taip pat atimta teisė į laidotuvių apeigas ir palaidojimą katedroje. Jam taip pat nurodyta skirti atitinkamą pinigų sumą Bažnyčios fondui, remiančiam seksualinio išnaudojimo aukas.
Vilniaus rajone iki šiol yra H. Gulbinowicziaus vardu pavadintų gatvių, jam tebėra suteiktas ir Vilniaus rajono garbės piliečio vardas.
Rugpjūčio pabaigoje prieš tarybos posėdį prie savivaldybės buvo surengtas piketas „Vilniaus rajonas be pedofilų garbinimo“. Jo dalyviai ragino pervadinti kardinolo H. Gulbinowicziaus vardu pavadintas gatves ir atimti jam suteiktą Vilniaus rajono garbės piliečio vardą.
Tarybos narys „laisvietis“ Danielius Ilkevičius siūlė sudaryti laikinąją komisiją, kuri nagrinėtų istorinės atminties įamžinimo klausimus rajone. Jo teigimu, Vilniaus rajone iki šiol nėra nuoseklaus ir skaidraus mechanizmo, pagal kurį būtų peržiūrimi jau esami paminklai, atminimo lentos, gatvių ir viešųjų erdvių pavadinimai bei suteikti garbės piliečio vardai. Kardinolo vardu pavadintos gatvės esą ryškiausias tokios situacijos pavyzdys.
Vis tik šiam sprendimui Vilniaus rajono savivaldybės taryba nepritarė.
Kaip teigė LLRA-KŠS atstovas Vilniaus rajono savivaldybės taryboje Waldemaras Urbanas, projektą reikėtų geriau parengti. Pasak jo, kartu su projektu nepateiktas būsimos komisijos veiklos reglamentas ir tvarka, taip pat kyla klausimų dėl jos sudėties ir narių kompetencijų.
Diskusijos dėl kardinolo vardu pavadintų gatvių Vilniaus rajono savivaldybės taryboje buvo kilusios ne kartą, tačiau taryba nepridardavo siūlymams jas pervadinti. Balandį Regionų administracinis teismas pranešė gavęs du Vyriausybės atstovo pareiškimus, kuriais siūlyta pakeisti H. Gulbinowicziaus vardu pavadintų gatvių pavadinimus Nemenčinėje bei septyniuose Vilniaus rajono kaimuose.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.