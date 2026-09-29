Varėnoje dingęs nepilnametis surastas

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Alytaus apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas trečiadienį pranešė, kad nepilnametis, kurio paiešką skelbė Varėnos policijos pareigūnai, surastas.
Alytaus apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas trečiadienį pranešė, kad nepilnametis, kurio paiešką skelbė Varėnos policijos pareigūnai, surastas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.
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