Užsukęs pas buvusią žmoną kvietė tarnybas: gelbėtojai į butą pateko per langą

Sekmadienį 10:06 gautas pranešimas, kad Kauno miesto savivaldybėje Jotvingių g. žmogus atėjęs pas buvusią žmoną (77 m. amžiaus) girdi, kaip ji bute kalba.
Moteriai prireikė tarnybų pagalbos
Moteris minėjo, kad nukrito, negali atsikelti.
Buto durys buvo užrakintos iš vidaus.
Gelbėtojai ištraukiamosiomis kopėčiomis per 3 aukšto langą patekta į buto vidų, durys atrakintos iš vidaus. Įleisti medikai ir policijos pareigūnai.
Ligonę padėta išnešti ir įkelti į greitosios medikų pagalbos automobilį.
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