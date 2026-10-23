TV3 Žinios. Masinė avarija Kaune; Kandidatas į Vilniaus merus pasisavino partijos pinigus

Partijos „Lietuva – visų“ pirmininkas Aleksandras Nemunaitis partijos pinigus persivedinėjo į asmeninę sąskaitą – iš viso 10 tūkstančų eurų. Po Vyriausiosios rinkimų komisijios pastabų Neminaitis pinigus grąžino, o vėliau persivedė dar truputį – 4 tūkstančius eurų. Iš viso pernai metais iš gyventojų pajamų mokesčio partija buvo gavusi 14 tūkstančių. Visgi, rimtų pasekmių į Vilniaus merus kandidatuojatis Nemunaitis išvengs – gali tik tekti susimokėti baudą.
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