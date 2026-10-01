TV3 Žinios. Latvijoje pigesnis kuras nei Lietuvoje; Istorinis momentas Lietuvai; Prasidėjo šildymo sezonas

Istorinis momentas Lietuvai – pakaunėje pradėta statyti gamykla, kurioje bus surenkami moderniausi „Leopard“ tankai. Žadama, kad pirmieji tankai išriedės jau po dvejų metų, čia prireikus bus ir remontuojami. Tokia karinės technikos gamykla – stiprina gynybos pajėgumus ir yra atgrasymo Rusijai ženklas.
Šiandien prasidėjo, kaip prognozuojama, rekordiškai brangus septynis mėnesius truksiantis šildymo sezonas. Tiesa, didžiulės dalies gyventojų radiatoriai dar šalti. Nors šilumininkai šildymui pasiruošę, namų administratoriai žada šildymą įjungti per kelias dienas. O net ir pajungus, radiatoriai pradės šilti tik tuomet, kai atvės iki 10 laipsnių - veikiausiai tik naktimis.
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