Tarnybos sukeltos ant kojų: Klaipėdoje prakirtus dujų vamzdį, iš namo evakavosi 10 žmonių

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, 9.25 val. gautas pranešimas, kad Klaipėdoje, prie Liepų gatvės, kieme, įrengiant kelio infrastruktūrą, galimai prakirstas dujotiekis, lauke jaučiamas stiprus dujų kvapas.
Uostamiestyje prakirtus dujų vamzdį, iš namo evakavosi 10 žmonių
Atvykus ugniagesiams ir atlikus žvalgybą, nustatyta, kad atliekant kelio remonto darbus, sunkvežimiu buvo kliudytas dujų vamzdis.
Iki atvykstant dujų avarinei tarnybai, ugniagesiai teritoriją aptvėrė „STOP“ juosta.
Iš namo savarankiškai evakavosi 10 gyventojų.
Atvykę dujų avarinės tarnybos darbuotojai užsuko dujų sklendę.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.