Tamašunienė apie Matjošaitytės istoriją: tikrai nepuošia VRK

„Rinkimų kodeksas nenumato atleidimo procedūros ir iš tikrųjų teisingumo ministro bei Teisininkų draugijos deleguoti nariai yra tvirtinami Seimo. Ir Seimas gali pradėti nepasitikėjimo procedūrą ir, be abejo, mes galime paraginti atsistatydinti pačią narę deleguotą į VRK“, – pirmadienį interviu „Verslo žinios“ sakė R. Tamašunienė.
Teisingumo ministrė apie Matjošaitytės istoriją: tikrai tai nepuošia VRK
„Kaip iš visos situacijos matome, tai buvo viešųjų ir privačių interesų supainiojimas (...), tai tikrai sulaukus visų objektyvių vertinimų, nes, kaip matome, pati L. Matjošaitytė neigia, kad galėjo būti supainioti interesai, (...) be abejo, paraginsiu“, – pabrėžė ji.
Kaip teigė teisingumo ministrė, viliamasi, jog nepriklausomi VRK nariai dirba nešališkai. Vis dėlto, pasak jos, įtarimai L. Matjošaitytei dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto komisijos nepuošia.
„Mano vertinimu, tikrai ta istorija nepuošia VRK, nors, kita vertus, (...) didelė dalis yra deleguota partijos narių, tai partijos deleguoti nariai nuolat bendradarbiauja su savo partija“, – sakė teisingumo ministrė.
„Tačiau būtent šie nepriklausomi nariai, deleguoti teisingumo ministro ir Teisininkų draugijos – kaip garantai, kad visi skundai ar klausimai, kur reikia nešališko sprendimo konkrečios partijos ar situacijos atžvilgiu – tai mes tikėtumėmės, kad jie vis dėlto nešališkai dirba“, – kalbėjo R. Tamašunienė.
Tiriamos aplinkybės dėl teiktų konsultacijų „Nemuno aušrai“
Lietuvos advokatūra pastarąjį penktadienį nusprendė pradėti tyrimą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narės, advokatės L. Matjošaitytės teiktų ir nedeklaruotų teisinių paslaugų partijai „Nemuno aušra“.
Kaip Eltai teigė Lietuvos advokatūros atstovė spaudai Rūta Andriuškaitė, tyrimas bus atliekamas dėl advokatės L. Matjošaitytės veiksmų atitikties Advokatūros įstatymo ir Lietuvos advokatų etikos kodekso nuostatoms.
Tyrimą praėjusį ketvirtadienį pradėjo ir VRK. Anot Komisijos pirmininkės Linos Petronienės, VRK kelis kartus kreipėsi į „Nemuno aušrą“ dėl komisijos narės teiktų konsultacijų, tačiau partija pateikė tik formalius atsakymus.
Kaip skelbė ELTA, VRK pirmadienį pranešė pagal metaduomenis nustačiusi, kad „Nemuno aušros“ atsakymą komisijai su nario mokesčiu susijusiais klausimais užpernai rengė L. Matjošaitytė.
Skundus dėl L. Matjošaitytės yra gavusios VRK, Advokatų taryba, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK). Pastaroji nusprendė surinkti papildomą informaciją ir tik tada spręsti, ar pradėti tyrimą.
Kiek anksčiau opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) iniciatyva buvo surinkti reikalingi parašai, prašant į Seimo darbotvarkę įtraukti siūlymą atleisti L. Matjošaitytę iš pareigų VRK. Šį dokumentą pasirašė parlamentarai iš konservatorių, liberalų ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijų.
Vis dėlto Seimo seniūnų sueiga nusprendė į kitos savaitės ketvirtadienio plenarinio posėdžio darbotvarkę neįtraukti šio siūlymo.
Klausimų kilo po to, kai naujienų portalas „Delfi“ paskelbė, jog L. Matjošaitytė prieš 2024 m. Seimo rinkimus galėjo konsultuoti „Nemuno aušrą“ bei padėti partijai parengti atsakymą VRK.
„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis teigė, kad su L. Matjošaityte partija konsultavosi įvairiais klausimais, bet už tai nebuvo mokama. Pati VRK narė teigė, kad už šias konsultacijas ji negavo „nė vieno euro“.
Už balsavo 9 komisijos nariai, vienas susilaikė, dar vienas narys nuo balsavimo nusišalino.
VRK savo ruožtu informavo, kad „Nemuno aušros“ pateiktuose finansiniuose dokumentuose nerado išlaidų už L. Matjošaitytės suteiktas teisines paslaugas.
„Delfi“ taip pat skelbė, kad 2024 metų rugsėjį, likus daugiau nei mėnesiui iki Seimo rinkimų, L. Matjošaitytė „Nemuno aušros“ vicepirmininkui Robertui Puchovičiui atsiuntė savo parengtą partijos atsakymo VRK projektą. Laiške ji paprašė R. Puchovičiaus perkelti jos rengtą atsakymą į jo paties sukurtą „Word“ dokumentą tam, kad neliktų jos metaduomenų.
Pats R. Puchovičius „Delfi“ teigė neatsimenantis tokio laiško.
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