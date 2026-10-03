Švenčionyse iš tėvų skubiai paimtas vaikas: jo ištarti žodžiai pribloškė

Bylos duomenimis, buvo gautas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prašymas dėl teismo leidimo paimti vaiką iš jo tėvų išdavimo.
Tarnybos atstovai nurodė, kad gavo pranešimą per specialią programą apie galimus vaiko teisių pažeidimus.
Girti abu tėvai ir močiutė
Socialinė darbuotoja rado nepilnametį namuose su girtais tėvais. Policijos pareigūnai vaiko motinai nustatė 3,39 promilių girtumą, vaiko tėvas tikrintis neblaivumą atsisakė.
Atvykus moteris miegojo kartu su savo motina, kuri taip pat neblaivi, vyras taip pat miegojo. Vaiko tėvas buvo stipriai apsvaigęs nuo alkoholio, pasitikrinti girtumo nesugebėjo.
Pokalbio metu su tarnybos specialistais nepilnametis pasakojo, kad grįžo po mokyklos, o jo tėvai buvo neblaivūs. Kartu buvo ir senelė, mamos motina, kuri taip pat gėrė alkoholį kartu su tėvais.
Vėliau atvažiavo socialinė darbuotoja, kuri iškvietė policijos pareigūnus. Berniukas sakė, kad jis iš karto nuėjo pas kitą senelę, kurios namas yra šalia ir buvo ten.
Vaikas pasakojo, kad tėvas dažnai vartoja alkoholį, o mama ilgai nevartojo, apie pusę metų, bet vieną dieną „užgėrė“ ir geria iki šiol.
Vaikas teigė, kad tėvai jo neskriaudžia, smurto namuose nebūna. Berniukas teigė, kad dažniausiai būna pas senelę, kai tėvai girtauja.
Berniukas pasakojo, kad padeda senelei buityje, kūrena pečių, padeda ruošti maistą. Vaikas pasakojo apie mokyklą, teigė, kad socialinė darbuotoja padeda jam ruošti namų darbus, nes tėvai lietuvių kalbos nemoka ir padėti jam negali.
Berniukas atrodo prižiūrėtas, apsirengęs tvarkingai. Vaiko situacijos vertinimo metu jam buvo nustatytas vaiko apsaugos poreikis, nuspręsta vaiką laikinai apgyvendinti pas senelę.
Užgėrė sugrįžus motinai
Ataskaitoje teigta, kad su vaiko tėvais buvo bendrauta. Pokalbio metu berniuko motina buvo blaivi, kalbėjo mažai, bendravo ramiu tonu.
Moteris nurodė, kad „alkoholio nevartojo pusę metu“. Bet iš Lenkijos parvažiavo motina ir paragavusi alkoholio „užgėrė“.
Motina teigė, kad supranta, jog pasielgė netinkamai; „Ką dabar padarysi? Gailiuosi. Kai sūnus buvo globoje, gydžiausi priklausomybės ligų centre 2 savaites. Lankiau anoniminių alkoholikų grupes, psichologo konsultacijas.
Psichologas man pasakė, kad daugiau nereikia lankyti jo konsultacijas. Viską perėjau. Kai užgėriau, nėjau į darbą ir galimai mane atleis. Nors tiksliai dar nežinau, nes skambino darbdavys, sakė, kad ateičiau į darbą.
Sutinku su viskuo, kad tik nepaimtų sūnaus. Sutiksiu važiuoti vėl gydytis, nes matau, kad turiu problemą ir ją reikia spręsti. Vyras pabus su sūnumi, kol aš praeisiu gydymą“.
Minimas vyras bendravimo metu buvo blaivus, atrodė susinervinęs. Pokalbio pradžioje vyras bandė aiškinti, kad policijos iškvietimo metu, jo iš viso nebuvo namuose, bet paskui prisipažino, kad buvo girtas, nieko nepamena, kas vyko.
Vyras sakė, kad gėrė kartu su uošve ir žmona: „Vaiką labai mylime ir norime, kad jis liktų su mumis. Manau, kad nepiktnaudžiauju alkoholiu, bet, jeigu reikia, nuvažiuosiu į specialisto konsultaciją. Sutinku, kad žmona gydytųsi. Aš tuo metu pats prižiūrėsiu mūsų sūnų. Esu pensininkas, bet uždarbiauju papildomai. Turiu traktorių. Dirbu pavienius darbus.“
Teismo sprendimas
Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėjai nusprendė tarnybos prašymą tenkinti, t. y. leisti nepilnametį paimti iš jo motinos ir tėvo. Nutartį vykdyti skubiai.
Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmus.
Nutarties apskundimas nesustabdo jos vykdymo.
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