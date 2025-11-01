 
Kalendorius
Lapkričio 1 d., šeštadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Šūviai Klaipėdos rajone: neblaivus vyras grasino nužudyti moterį

2025-11-01 08:19 / šaltinis: BNS
2025-11-01 08:19

Klaipėdos rajono Purmalių kaime grasindamas moteriai neblaivus vyras šeštadienio naktį iššovė kelis šūvius iš teisėtai laikomo pistoleto.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Klaipėdos rajono Purmalių kaime grasindamas moteriai neblaivus vyras šeštadienio naktį iššovė kelis šūvius iš teisėtai laikomo pistoleto.

REKLAMA
0

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 3.30 val. namuose neblaivus 1989 metais gimęs vyras, kuriam nustatytas 1,96 prom. girtumas, grasindamas 1989 metais gimusiai moteriai iš teisėtai laikomo pistoleto „IMI Jericho 941FB“ iššovė kelis šūvius.

Ginklas paimtas, įtariamasis uždarytas į areštinę.

Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl grasinimo nužudyti, sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba terorizavimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų