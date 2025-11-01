Šūviai Klaipėdos rajone: neblaivus vyras grasino nužudyti moterį

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 3.30 val. namuose neblaivus 1989 metais gimęs vyras, kuriam nustatytas 1,96 prom. girtumas, grasindamas 1989 metais gimusiai moteriai iš teisėtai laikomo pistoleto „IMI Jericho 941FB“ iššovė kelis šūvius.
Ginklas paimtas, įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl grasinimo nužudyti, sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba terorizavimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!