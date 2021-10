Sugyventinį 74 smūgiais lenta ir kirviu užmušusi kaunietė: norėjau, kad jis kentėtų taip pat, kaip ir aš

Bylos duomenimis, kaltinamoji Regina Č. apie 15-16 val. namuose, esančiuose sodų bendrijoje, būdama apsvaigusi nuo alkoholio, kilus tarpusavio konfliktui su sugyventiniu, tyčia itin žiauriai užmušė vyrą.

Moteris lenta talžė aukai į galvą, veidą bei įvairias kūno vietas. Tada atsinešė kirvį ir sudavė kelis smūgius sugyventiniui į kojas. Regina Č. teigė, kad taip pasielgė, nes bijo, jog vyras atsikels ir ji pati patirs smurtą.

Ekspertai nustatė daugybinius sužalojimus, kuriuos patyrė nužudytas vyras. Jis mirė įvykio vietoje. Maža to, moteris paliko dar leisgyvį vyrą gulintį ant žemės ir net nepasirūpino iškviesti pagalbos. Pabrėžta, kad vyras mirė kęsdamas dideles fizines kančias bei skausmą.

Sukrečiantis moters liudijimas

Teisme Regina Č. kalta prisipažino visiškai. Ji pasakojo, kad su sugyventiniu kartu gyveno nuo 2018-ųjų. Iš pradžių jie kartu išbuvo apie metus laiko, tada vyras atsidūrė už grotų. Vėliau išėjo į laisvę ir jie vėl apsigyveno kartu.

Bendro ūkio, bendrų pinigų jie neturėjo, kadangi abu gyvendavo iš pašalpų. Visą laiką jie gyveno sodo namelyje, kuris nuosavybės teise priklauso sugyventinio broliui.

Iš įkalinimo įstaigos vyras sugrįžo 2020 m. liepos 1-ąją. Bet kartu pora pragyveno neilgai, vos kelis mėnesius. Moteris pasakojo, kad jie gyveno kaip sugyventiniai, kartu valgydavo, pirkdavo maistą ir alkoholį. Ji visuomet atiduodavo savo pinigus sugyventiniui.

Jie gyveno draugiškai, kol sugyventinis būdavo blaivus, tačiau šiam išgėrus, vykdavo nuolatiniai smurtavimai prieš ją. Tokiais atvejais ji nesigindavo, o išeidavo iš namų.

Minėtą liepos mėnesį, anot moters, ji dukart patyrė vyro smurtą. Ji pripažino, kad abu girtaudavo po keletą dienų iš eilės.

Liepos 27-ąją Regina Č. su sugyventiniu nuėjo pas šio brolį, kur vartojo alkoholinius gėrimus. Ji gėrė sidrą, o sugyventinis degtinę. Prieš tai jie jau buvo išgėrę alkoholinių gėrimų.

Pakeliui namo jie įsigijo dar alkoholinių gėrimų. Parduotuvėje nusipirko 4 butelius šampano, 3 butelius degtinės (po 1 l talpos) ir 3 butelius (po 1 l) alaus. Į sodo namelį grįžo su taksi.

Namuose tarp jos ir sugyventinio įvyko konfliktas. Konfliktą, anot moters, pradėjo sugyventinis, kuris niekaip nerado savo mobiliojo ryšio telefono.

Jis paėmęs stalo stalčių pirmas juo sudavė moteriai per nugarą. Anot jos, stalčius net sulūžo. Po to jis šluotkočiu sudavė sugyventinei per koją. Nuo suduotų smūgių jai labai skaudėjo.

Supykusi per kelias minutes ji išgėrė litrą degtinės. Po to paėmusi kambaryje buvusią lentą, sudavė sėdinčiam ant lovos sugyventiniui per galvą 4-5 kartus.

Po suduotų smūgių vyras nukrito nuo lovos ant grindų. Tada dar ta pačia lenta moteris jam sudavė daug kartų per šonus, nes buvo įpykusi ir išsigandusi, kad nukentėjusysis neatsikeltų, ir jos nesužalotų.

Sugyventinis liko gulėti ant grindų, prie stalo. Pamatė, kaip jis gulėdamas pakėlė koją. Pamaniusi, kad atsigauna ir nori jai įspirti, iš virtuvės atsinešė kirvį, ir juo sudavė nukentėjusiajam į kairę koją.

Po to ji pasiėmė vėl minėtą kruviną lentą ir ja trenkė vieną kartą vyrui į nosį. Moteris pripažino, kad smūgiai buvo stiprūs. Ji buvo įpykusi ir bijojo, kad tik jis nepakiltų ir jos nemuštų.

Visus suduotus nukentėjusiajam smūgius ji prisimena, tai yra, kad sudavė į galvą, šonus, nosį, akis, o kirviu vieną ar tris kartus į kojos kelį. Po šių smurto veiksmų ji išėjo iš namų.

Nukentėjusysis liko gulėti ant žemės. Jis nekalbėjo ir nejudėjo. Regina Č. teigė, kad nužudyti sugyventinio ji nenorėjo, tačiau ir nesidomėjo, ar jis gyvas.

Moteris norėjo, kad šis kentėtų taip, kaip ji kentėjo. Ji pabrėžė, kad sugyventinį sužalojo dėl to, jog jis smurtavo prieš ją.

Regina Č. teigė, kad dėl savo veiksmų nuoširdžiai gailisi. Tačiau pridūrė, kad pyktis, įniršis nužudytojo atžvilgiu yra likęs ir po šio mirties.

Gavo pašalpas

Nukentėjusiuoju pripažintas nužudytojo brolis teisme pasakojo, kad Reginos Č. ir jo broliai bendravimas tęsėsi keletą metų. Tiesa, kad jie kartu teišbūdavo vos savaitę ar dvi.

Vyras teigė, kad su broliu abu girtaudavo. Tačiau paskutiniu metu iki brolio mirties jų santykiai buvo geri, jie nebuvo sistemingai užgėrę.

Nužudymo išvakarėse, anot nukentėjusiojo, sugyventiniai gavo pašalpas. Todėl prasidėjo girtuoklystė. Nužudymo dienos rytą jis juos matė pagiringus.

Vyras pasakojo, kad lapkričio 27-ąją ir jis prisijungė prie pastarųjų, kartu gėrė alkoholinius gėrimus. Ant brolio veido jokių smurto žymių nebuvo, o Reginai Č. buvo šviežiai nubrozdinta kakta.

Pastaroji sakė, kad vakare eidama į tualetą paslydo, pargriuvo. Išsiskiriant tiek brolis, tiek jo sugyventinė buvo gerai nusiteikę, nesipyko, bet abu buvo gerokai apgirtę.

Nukentėjusysis teigė, kad brolis su sugyventine girti konfliktuodavo, smurtaudavo vienas kito atžvilgiu, tačiau policijai nesiskųsdavo, susitaikydavo ir gyvendavo toliau.

Teismo sprendimas

Teismas nusprendė Reginą Č. pripažinti kalta dėl itin žiauraus artimo asmens nužudymo. Moteris nubausta laisvės atėmimu 10 metų 6 mėnesiams, bausmę atliekant pataisos įstaigoje.

Kardomąją priemonę – suėmimą nuspręsta palikti iki nuosprendžio vykdymo pradžios. Iš žudikės nukentėjusiajam priteista 1 tūkst. eurų turtinė ir 10 tūkst. eurų neturtinė žala.

Taip pat iš Reginos Č. bus išieškota valstybės naudai 657 eurų suma valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų, susidariusių dėl būtino gynėjo dalyvavimo.

Šis nuosprendis dar gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.