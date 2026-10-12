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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

ŠMSM garbės ženklai įteikti dvidešimčiai žmonių

2026-10-12 18:27 / šaltinis: BNS
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2026-10-12 18:27
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Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje (ŠMSM) pirmadienį įteikti aukščiausi ministerijos apdovanojimai – garbės ženklai.

Raminta Popovienė (nuotr. Paulius Peleckis) (BNS nuotr.)
GALERIJA (8)

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje (ŠMSM) pirmadienį įteikti aukščiausi ministerijos apdovanojimai – garbės ženklai.

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Juos ministrė Raminta Popovienė įteikė 20-čiai švietimui, mokslui ir sportui nusipelniusių žmonių.

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„Jūs įdedate daug jėgų į sunkų, bet be galo prasmingą darbą. Jums tai nėra darbas iš pareigos, būtinybės – jis atliekamas su didele meile, atsidavimu. Darbas, tapęs gyvenimu. Jis nesibaigia išjungus kompiuterį: mintys visada keliauja kartu, vis ieško naujų idėjų, sprendimų“, – sveikindama laureatus sakė švietimo, mokslo ir sporto ministrė.

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Raminta Popovienė

„Šiandien noriu palinkėti, kad šis garbės ženklas jums primintų ne tik tai, kiek daug nuveikėte, bet ir kiek daug žmonių palietėte. Galbūt ne visada išgirstate padėką, ne visada iš karto pamatote savo pastangų vaisius, tačiau jie auga – mokinių pasirinkimuose, kolegų drąsoje, stipresnėse bendruomenėse ir gyvenimuose, kurie dėl jūsų tapo šviesesni“, – teigė ji.

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Garbės ženklai teikiami nuo 2007 metų

Nuo 2007 metų teikiami garbės ženklai skiriami už reikšmingus nuopelnus Lietuvos švietimui, mokslui ir sportui. Pirmoji šį apdovanojimą gavo literatūrologė, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narė Meilė Lukšienė.

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Apdovanojimų ceremonija rengiama minint 1773 metų spalio 14 dieną įsteigtos Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Edukacinės komisijos įkūrimą.

Ši komisija buvo pirmoji Europoje ir viena pirmųjų pasaulyje institucijų, atlikusių švietimo ministerijos funkcijas. Ji inicijavo švietimo reformas, siekė visų luomų vaikų visuotinio mokymo, į ugdymo programas įtraukė gamtos ir tiksliuosius mokslus.

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