  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius apie sprendimą keisti Birutį: asmeniškai jam priekaištų neturėjau

2025-08-28 19:46 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 19:46

Socialdemokratams nusprendus pakeisti kultūros ministrą Šarūną Birutį ir į šią poziciją deleguoti Vaidą Aleknavičienę, laikinasis partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako asmeniškai neturėjęs jam priekaištų. Pasak socialdemokrato, sprendimas keisti ministrą buvo priimtas po pokalbių su paskirtąja premjere Inga Ruginiene ir prezidentu Gitanu Nausėda.

Mindaugas Sinkevičius (nuotr. Josvydo Elinsko)

Socialdemokratams nusprendus pakeisti kultūros ministrą Šarūną Birutį ir į šią poziciją deleguoti Vaidą Aleknavičienę, laikinasis partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako asmeniškai neturėjęs jam priekaištų. Pasak socialdemokrato, sprendimas keisti ministrą buvo priimtas po pokalbių su paskirtąja premjere Inga Ruginiene ir prezidentu Gitanu Nausėda.

„Kaip politinio lauko dalyvis aš asmeniškai neturiu kažkokių priekaištų Š. Biručiui“, – ketvirtadienį po partijos prezidiumo posėdžio žurnalistams teigė M. Sinkevičius.

„Manau, kad ta situacija, kuri susiklostė, susiklostė po pokalbių su mūsų nominuota premjere, su prezidentu. Matyt, kad buvo tartasi, kalbėtasi, diskutuota“, – pridūrė jis.

