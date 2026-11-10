Šiauliuose vyks Lietuvos evakuacijos pratybos: gyventojus gabens į Latvijos Kekavą

Pagal pratybų scenarijų ypatingas dėmesys bus skiriamas žmonėms, kuriems gali prireikti papildomos pagalbos: asmenims su negalia, šeimoms su mažamečiais vaikais, vyresnio amžiaus žmonėms ir kitoms pažeidžiamoms gyventojų grupėms, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).
Taip pat bus tikrinamas gyventojų evakavimo iš Lietuvos ir jų priėmimo kaimyninėje valstybėje procesas, vertinamas institucijų keitimasis informacija, transporto koordinavimas ir būtinųjų poreikių užtikrinimas, įskaitant atvejus, kai sutrinka elektros tiekimas ar ryšio paslaugos.
PAGD pabrėžė, kad pratybos iš anksto suplanuotos ir nesusijusios su pasikeitusia saugumo situacija ar konkrečia grėsme gyventojams.
Evakuacijos pratybos
Lapkričio 5 dieną imituota gyventojų evakuacija iš Latvijos į Lietuvą maršrutu Daugpilis–Pasvalys.
Pasak pareigūnų, šios pratybos sudaro galimybę išbandyti Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimą, įvertinti galimus iššūkius ir dar geriau pasirengti realioms grėsmėms.
Pagal mokymų scenarijų, didėjant neįvardytai grėsmei Baltijos regione, priimamas sprendimas pradėti prevencinę, savanorišką prioritetinių gyventojų grupių evakuaciją į kaimyninę valstybę.
Pratybų metu bus tikrinama visa evakuacijos grandinė – nuo gyventojų perspėjimo, registravimo ir transportavimo iki atsakomybės perdavimo pasienyje, atvykstančių gyventojų priėmimo ir būtinųjų poreikių užtikrinimo.
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