Šiauliuose pas nepilnametį rastos galimai narkotinės medžiagos

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, Gumbinės gatvėje, viešoje vietoje, pas nepilnametį (gim. 2010 m.), rasti trys plastikiniai maišeliai, su, įtariama, narkotine medžiaga.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
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