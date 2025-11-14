 
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Šiaulių rajone – girto paciento įtūžis prieš medikę: užpuolė GMP automobilyje

2025-11-14 09:18 / šaltinis: ELTA
2025-11-14 09:18

Šiaulių rajone ketvirtadienį greitosios medicinos pagalbos (GMP) automobilyje vyras smurtavo prieš medikę, pranešė policija.

Policija BNS Foto

1

Anot Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato, 14.35 val. Bridų kaime, GMP tarnybiniame automobilyje, į ligoninę vežamas neblaivus (2,69 prom.) vyras (gim. 1967 m.) ranka sudavė į veidą skubios pagalbos specialistei. 

Nukentėjusioji gydosi ambulatoriškai.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

