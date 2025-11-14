Šiaulių rajone – girto paciento įtūžis prieš medikę: užpuolė GMP automobilyje

Anot Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato, 14.35 val. Bridų kaime, GMP tarnybiniame automobilyje, į ligoninę vežamas neblaivus (2,69 prom.) vyras (gim. 1967 m.) ranka sudavė į veidą skubios pagalbos specialistei.
Nukentėjusioji gydosi ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!