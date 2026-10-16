Šeimos kelionė baigėsi tragiškai: girtas vairuotojas pražudė 3 mažametes ir 4 suaugusiuosius

Po Rimo M. vairuojamo „Renault Clio“ smūgio į visureigį „Jeep Grand Cherokee“ pastarasis tapo nevaldomu, tada automobilis atsidūrė priešpriešinėje eismo juostoje bei neišvengė mirtinos akistatos su vilkiku.
Per šią siaubingą avariją žuvo septyni visureigiu vykę žmonės – keturi suaugusieji ir trys mažametės mergaitės. Žuvusieji buvo iš dviejų šeimų, kurie vyko iš krikštynų.
Stebuklingai išgyveno tik visureigio vairuotojas. Vilkiką vairavęs asmuo atsipirko išgąsčiu, o Rimas M. ir taip pat girtas jo bendrakeleivis rimtesnių sužalojimų išvengė.
Avarijos aplinkybės
Rimas M. buvo nuteistas už tai, kad 2009 m. vasario 21 d., apie 23 val., kelio Marijampolė-Kybartai-Kaliningradas 37 km, Vilkaviškio r. sav., Virbalio mstl., neatsargiai vairuodamas lengvąjį automobilį pažeidė net kelias Kelių eismo taisykles.
Jis vairavo apsvaigęs nuo alkoholio (sunkus girtumas) bei tada, kai speciali teisė vairuoti automobilį jam buvo atimta. Rimas M. nesilaikė eismo dalyviui būtinų visų atsargumo priemonių, kad nebūtų sukeltas pavojus kitų eismo dalyvių saugumui.
Jis nepasirinko saugaus važiavimo greičio (viršijo leistiną 50 km/val. greitį, važiuodamas 68-100 km/val. greičiu – aut. past.), todėl negalėjo laiku sustabdyti transporto priemonės, kai pastebėjo priekyje savęs atsiradusią kliūtį.
Rimo M. „Renault“ trenkėsi į priekyje lėčiau važiuojančio automobilio „Jeep Grand Cherokee“ galinės dalies dešinę pusę. Pastarasis nuo šio susidūrimo prarado judėjimo stabilumą ir išslydo į priešpriešinio eismo juostą, kur susidūrė su vilkiku „Renault Magnum Privilege 430“.
Šio eismo įvykio metu vietoje žuvo septyni automobilio „Jeep Grand Cherokee“ keleiviai. Trys iš jų buvo – mažametės mergaitės. Joms buvo vos 3, 4 ir 12 metų.
Kaltino aukas
Itin ciniškai Rimas M. elgėsi teismo posėdžių metu. Jis teigė, kad 10 metų bausmė yra per griežta. Jis tvirtino, kad labai gailisi dėl padaryto neatsargaus nusikaltimo, tačiau pabrėžė, jog neturėjo galimybės atsiprašyti nukentėjusiųjų, o padarytos žalos negalėjo ir negalės atlyginti.
Savo parodymais jis nesiekė sušvelninti savo padėties bei išvengti atsakomybės. Anot Rimo M., jo neigiamą charakteristiką ir padarytus administracinės teisės pažeidimus lėmė netinkamai susiklosčiusios gyvenimo aplinkybės.
Lyg to būtų maža, Rimas M. Lietuvos Aukščiausiajame Teisme teigė, kad nemaža dalis kaltės turėtų tekti „Jeep Grand Cherokee“ automobiliu vykusiems žmonėms.
Esą teismai neatsižvelgė į tai, kad automobiliu „Jeep Grand Cherokee“ buvo vežama daugiau nei leistina keleivių, taip pat nebuvo įrengtos specialios sėdynės vaikams vežti, jie buvo neprisegti saugos diržais, o visureigio vairuotojas, stabdydamas automobilį, buvo išslydęs į priešingos krypties eismo juostą.
Tokie Rimo M. argumentai, kuriais jis siekė sušvelninti jam paskirtą bausmę, buvo atmesti kaip nepagrįsti.
Atsižvelgta ir į tai, kad nuteistojo asmenybė buvo charakterizuojama neigiamai. Jo teistumas už tyčinius nusikaltimus nebuvo išnykęs, jis trylika kartų buvo baustas už administracinės teisės pažeidimus, kurie buvo tapę neatsiejama Rimo M. gyvenimo dalimi.
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