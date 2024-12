Seimo Audito komiteto pirmininkas Skardžius: dar šiemet planuojame aiškintis „Teltonikos“ situaciją

„Be abejo, pirmame posėdyje aptarsime atliekamus auditus, 2025 metų planą. Tačiau dar šiemet numatytas klausimas dėl „Teltonikos“ – kodėl strateginis investuotojas, valstybinės svarbos projektas liko be elektros“, – Eltai šią savaitę pasakojo A. Skardžius, pridurdamas, kad greitu metu taip pat tikimasi pradėti spręsti dėl kelių bendrovės „Via Lietuva“ įrengiamų greičio matuoklių.

„Taip pat turime audito ataskaitą dėl „Via Lietuva“ – yra perteklinis greičio matuoklių įrengimas ir greičiausiai viena kompanija visus juos įrenginėja“, – nurodė jis.

Kiekvieno ministro bus prašoma patikrinti kuruojamų valstybės įmonių veiklą

Taip pat, politiko teigimu, gruodį darbą oficialiai pradėsiantis komitetas kiekvieno būsimo ministro ketina prašyti atlikti jo kuruojamoje srityje esančių valstybės valdomų įmonių vidaus auditus.

„Audito komitetas yra politinis pagalbininkas valstybės kontrolei. Tikiuosi, kad kiekvieno valstybės valdomas įmones kuruojančio ministro pareiga bus, pasinaudojant vidiniais ištekliais, atlikti vidaus auditus. Tai padėtų įvertinti padėtį, kas atitenka naujai valdžiai, padėti aiškų brūkšnį, kas buvo daroma blogai, ką derėtų daryti kitaip“, – teigė A. Skardžius.

„Tokia būtų užduotis, o tie klausimai, kurie iškils atlikus veiklos auditus, bus nagrinėjami komitete“, – pridūrė jis.

Anot parlamentaro, vidaus auditų bus prašoma tam, kad kiekvienas valstybės biudžeto euras būtų panaudojamas teisėtai ir efektyviai.

„Manau, kad kiekvienas mokesčių mokėtojų euras išleistas ar gynybai, ar nacionalinio transliuotojo finansavimui turi būti panaudotas efektyviai ir teisėtai. Tai yra pareiga. (...) Kontrolės niekada nebūna per daug“, – pabrėžė jis.

Be to, opozicijai kiek anksčiau pažėrus kritikos dėl to, kad į Audito komiteto pirmininkus yra skiriamas valdančiųjų atstovas, A. Skardžius atkerta – jokių tradicijų Seimo statute nenumatyta.

„Statutą tegul skaito, ten viskas aiškiai parašyta – pirmininkas arba pavaduotojas atitenka opozicijai. Valdančioji dauguma nutarė pasiimti pirmininką sau. Visokių praktikų yra buvę“, – tikino politikas.

Kaip skelbta anksčiau, konservatorių frakcijos seniūnas Mindaugas Lingė teigė, kad dar prieš Audito komiteto pirmininko teikimą valdančiųjų buvo prašoma persvarstyti šią pareigybę palikti opozicijai. Pasak jo, anksčiau opozicijos atstovai į šį postą būdavo siūlomi tradiciškai. Visgi į tokį prašymą atsižvelgta nebuvo.

Savo ruožtu parlamentui vadovaujantis Saulius Skvernelis nurodė, kad Audito komiteto pirmininko pozicija kadencijos eigoje galėtų būti rotuojama. Pasak jo, vėliau komiteto pirmininkas galėtų būti skiriamas iš opozicijos gretų.