Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šaulių sąjunga Varėnos rajone kurs dronų kompetencijų centrą

2026-09-28 13:40 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-28 13:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) Lietuvos šaulių sąjungai (LŠS) perdavė patikėjimo teise valdyti beveik 52 hektarų valstybinės žemės sklypą Druckūnų kaime, Varėnos rajone. 

Šaulių sąjunga (BNS nuotr.)

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) Lietuvos šaulių sąjungai (LŠS) perdavė patikėjimo teise valdyti beveik 52 hektarų valstybinės žemės sklypą Druckūnų kaime, Varėnos rajone. 

REKLAMA
0

LŽS planuoja šiame sklype įkurti dronų kompentencijų centrą. Taip pat svarstoma galimybė čia įrengti Alytaus, Marijampolės, Kauno ir Vilniaus regionams skirtą infrastruktūrą dronų ir priešdroninių sistemų pajėgumams vystyti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šaulių sąjungai perduota valstybinė žemė dronų kompetencijų centrui

NŽT laikinasis vadovas Dovydas Petraškas teigia, kad valstybinės žemės panaudojimas gynybos ir saugumo reikmėms yra viena iš galimybių prisidėti įgyvendinant strateginius valstybės tikslus.

REKLAMA
REKLAMA

„Šiuo atveju beveik 52 hektarų teritorija skiriama valstybės gynybos ir saugumo gebėjimams stiprinti“, – pranešime cituojamas D. Petraška.

REKLAMA

Šaulių sąjungos vadas Linas Idzelis savo ruožtu pažymėjo, kad augant bepiločių orlaivių reikšmei, kartu didėja ir juos valdyti bei neutralizuoti gebančių specialistų poreikis.

Dronai pakeitė šiuolaikinį mūšio lauką, tačiau neužtenka juos turėti. Reikia žmonių, gebančių dronus valdyti, pritaikyti, remontuoti ir veikti elektroninės kovos sąlygomis, taip pat mokėti nuo jų apsiginti. Druckūnuose norime sukurti vietą, kur šiuos gebėjimus būtų galima nuolat treniruoti praktiškai“, – sakė L. Idzelis.

Šiuo metu sklypas naudojamas žemės ūkio reikmėms. Siekiant teritoriją pritaikyti numatytai veiklai, planuojama inicijuoti Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano keitimą arba jo koregavimą.

Sprendimui LŽS perduoti valstybinę žemę Varėnos rajone rugsėjo viduryje pritarė Vyriausybė.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų