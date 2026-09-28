Šaulių sąjunga Varėnos rajone kurs dronų kompetencijų centrą

LŽS planuoja šiame sklype įkurti dronų kompentencijų centrą. Taip pat svarstoma galimybė čia įrengti Alytaus, Marijampolės, Kauno ir Vilniaus regionams skirtą infrastruktūrą dronų ir priešdroninių sistemų pajėgumams vystyti.
Šaulių sąjungai perduota valstybinė žemė dronų kompetencijų centrui
NŽT laikinasis vadovas Dovydas Petraškas teigia, kad valstybinės žemės panaudojimas gynybos ir saugumo reikmėms yra viena iš galimybių prisidėti įgyvendinant strateginius valstybės tikslus.
„Šiuo atveju beveik 52 hektarų teritorija skiriama valstybės gynybos ir saugumo gebėjimams stiprinti“, – pranešime cituojamas D. Petraška.
Šaulių sąjungos vadas Linas Idzelis savo ruožtu pažymėjo, kad augant bepiločių orlaivių reikšmei, kartu didėja ir juos valdyti bei neutralizuoti gebančių specialistų poreikis.
„Dronai pakeitė šiuolaikinį mūšio lauką, tačiau neužtenka juos turėti. Reikia žmonių, gebančių dronus valdyti, pritaikyti, remontuoti ir veikti elektroninės kovos sąlygomis, taip pat mokėti nuo jų apsiginti. Druckūnuose norime sukurti vietą, kur šiuos gebėjimus būtų galima nuolat treniruoti praktiškai“, – sakė L. Idzelis.
Šiuo metu sklypas naudojamas žemės ūkio reikmėms. Siekiant teritoriją pritaikyti numatytai veiklai, planuojama inicijuoti Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano keitimą arba jo koregavimą.
Sprendimui LŽS perduoti valstybinę žemę Varėnos rajone rugsėjo viduryje pritarė Vyriausybė.
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