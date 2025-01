Pusamžiui šiauliečiui nusišypsojo laimė: medikai išgelbėjo pirmąkart atlikę tokią operaciją

Kartu operacinėje procedūros metu dirbo slaugytojos Vilma Jonaitienė ir Simona Tamašauskienė bei slaugytojos padėjėja Gabija Vitkauskaitė. Pažangus srovės nukreipiklis, naudojamas intervencinėje radiologijoje ir neurochirurgijoje, ypač gydant smegenų aneurizmas. Šis prietaisas padeda nukreipti kraujo srovę nuo aneurizmos, taip leidžiant natūraliai užgyti pažeistai kraujagyslei ir sumažinant aneurizmos plyšimo riziką.

Bemaž pusė tokių pacientų neišgyvena

Po sėkmingos procedūros gydytojas A. Pranculis džiaugėsi, kad Respublikinėje Šiaulių ligoninėje užtikrintos itin geros sąlygos ir visa reikalinga moderni įranga intervencijoms atlikti. Būtent todėl pasirinko čia dirbti.

REKLAMA

REKLAMA

„Tikrai svarbu, jog Šiauliuose galime užtikrinti į pacientą orientuotą, operatyvų ir kokybišką gydymą. Galvos smegenų aneurizma ne visada ryškius simptomus turinti liga, ji tūno lyg užtaisytas sprogmuo. Plyšus aneurizmai bemaž pusė žmonių neišgyvena. Ta kita dalis žmonių, patekę į ligoninę turi sulaukti ekstrinės pagalbos, tad svarbiu faktoriumi ir mediko sąjungininku čia tampa laikas, paciento gabenimas į kitus miestus būna gyvybiškai pavojingas“, – apie slypinčius pavojus aiškina intervencinis radiologas.

REKLAMA

Kuomet aneurizma nėra trūkus, tik ją nustačius, gydymas yra ženkliai paprastesnis. „Operacija, kurią atsilikome šiandien įprastai užtrunka nuo pusvalandžio iki trijų valandų. Šįkart užtruko šiek tiek mažiau nei valandą. Sėkmingai atliktos galvos smegenų aneurizmos embolizacijos metu buvo panaudotas modernus kraujotakos nukreipiklis „Surpass Evolve™“.

Ši inovatyvi technologija leidžia efektyviai gydyti sudėtingas smegenų kraujagyslių aneurizmas, užtikrinant minimaliai invazyvų ir saugų sprendimą pacientui. Šiaurės Lietuvos gyventojams nereikės nuo šiol nereikės vykti į Kauną ar Vilnių, o galvos smegenų arterijų aneurizmos embolija galima bus atlikti Šiauliuose“, – ligoninės pranešime sako gydytojas A. Pranculis.

REKLAMA

REKLAMA

Procedūros esmė – per kirkšnį arba riešą įvedamas kateteris, kuris nukreipia stentą į aneurizmos vietą smegenyse. Šis tankios tinklinės struktūros stentas nukreipia kraujo tėkmę nuo aneurizmos, sumažindamas įtampą jos sienelėje ir apsaugodamas nuo plyšimo. „Aneurizma izoliuojama iš kraujotakos, nedidėja ir neplyšta“, - paaiškina A. Pranculis. Be to, stentas skatina kraujagyslių sienelės gijimą ir natūralų uždarumą aneurizmos srityje, taip išvengiant tolimesnių komplikacijų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pacientui šis gydymo būdas suteikia daugybę privalumų. Nukreipiklis efektyviai mažina kraujo spaudimą aneurizmoje, todėl sumažėja staigaus kraujavimo ir plyšimo tikimybė. Pati procedūra yra minimaliai invazyvi. Kadangi intervencija atliekama per mažą pradūrimą, nėra būtinybės atlikti atviros chirurgijos, todėl operacija yra saugesnė. Po tokios procedūros pacientai paprastai greičiau atsigauna, patiria mažiau pooperacinio diskomforto ir gali greičiau grįžti prie kasdienės veiklos.

REKLAMA

Šis metodas efektyviai taikomas gydant plačiakakles ir sunkiai pasiekiamas aneurizmas, kurios anksčiau buvo laikomos sudėtingomis gydyti. Ilgalaikė apsauga Nukreipiklis užtikrina stabilų ilgalaikį efektą, sumažinant pakartotinių intervencijų poreikį.

Tokia pažangi technologija žymi reikšmingą neurochirurgijos pažangą Šiaulių regione, suteikdama pacientams saugesnį, greitesnį ir patikimesnį gydymą, pritaikytą net ir sudėtingiausiems atvejams.